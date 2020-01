Preview Pacers – Nuggets : dans quel état retrouverons-nous Nikola Jokic ce soir ?

Alors si comme ça l’affiche ne vous fait pas rêver, on peut l’entendre. Mais en y réfléchissant à deux fois, nous avons tout de même là un beau match qui a s’annonce entre la boîte de Nuggets de Nikola Jokic et les Pacers. Alors rendez-vous ce soir à 1h du côté d’Indianapolis.

Tout d’abord, il est important de souligner qu’il y a des absences pour les deux équipes. Si pour les Nuggets il n’y a toujours pas de trace d’un Jokic à peu près fit, il manque toujours aux Pacers un certain Victor Oladipo. Cependant, les deux équipes s’en sortent très bien avec ce qu’elles ont. La franchise du Colorado est deuxième de la Conférence Ouest, celle de l’Indiana est à une respectable cinquième place de l’Est. Deux équipes qui se reposent avant tout sur le collectif plutôt que sur les individualités. Mais surtout, et c’est l’une des composantes de l’importance du match de cette nuit… les deux équipes sont suivies de près par leurs concurrents. Ainsi dans les deux Conférences, les places de 2 à 6 se jouent dans un mouchoir de poche. Les Nuggets doivent gagner pour conforter leur deuxième place et prendre leurs distances face aux Clippers notamment. Les Pacers eux doivent l’emporter pour aller titiller ceux qui ont actuellement l’avantage du terrain pour les Playoffs. Il faut souligner le collectif de la franchise qui réside à la Bankers Life Fieldhouse qui, sans son franchise player, produit une nouvelle très grosse saison alors même que personne ne les attendait, une fois de plus. Il s’agira en fait ce soir d’un match entre deux équipes qui se ressemblent. Qui se ressemblent par la dynamique notamment, les deux formations ayant eu du mal à lancer leur saison mais qui depuis font leur petit bonhomme de chemin tranquillement. Et aussi parce qu’elles se reposent sur un collectif léché, et deux coachs bien malin comme il faut. À noter qu’il y a des incertitudes ce soir sur les présences de Gary Harris, Millsap et Brodgon.

Toutefois, le facteur X de ce match sera sûrement, une fois de plus, un pivot serbe. Parce que le Niko mine de rien, c’est un gourmand. On se souvient notamment des photos qui ont tourné cet été sur le poids de forme de l’athlète et au 2 janvier… les fêtes sont passées par là… Mais à quel point ? Parce qu’il a eu de grosses matchups ces dernières semaines le loulou : foie gras, saumon fumé, huîtres, dinde, pomme de terres, vin, champagne, etc… Non vraiment le Serbe était au four et au moulin. Et il n’a probablement rien laissé passer dans la raquette, sans laisser la moindre miette à ses adversaires, une défense à en rendre jaloux Raymond Felton ou Dion Waiters. Bien sûr le pivot a joué dans la défaite face aux Rockets plus tôt dans la semaine mais le nouvel an n’était pas encore passé. Les fans de Mile High City espèrent donc fortement qu’il n’a pas attaqué de triple steaks sauce andalouse avant de s’en coller une bonne et de finir en beauté avec un petit DoMac pour l’after en fin de soirée ou au petit matin, c’est au choix. Sinon ce sera à son tour de se faire bouffer par les hommes de Nate McMillan qui ont déjà gobé Philly cette année.

En tout cas, en forme ou pas, Nikola Jokic pourra toujours compter sur sa vision et son intelligence de jeu. Est-ce que ce sera suffisant ? Ça ne reste pas bien sûr. Alors concernant qui va l’emporter ce soir, on vous laisse regarder ça en direct, nous on sera là.