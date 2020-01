Les premiers votes pour le All-Star Game 2020 sont tombés : Luka Doncic en tête, Tacko Fall, Alex Caruso et Melo suivent de près

C’est l’un des rituels du début d’année civile, à l’heure où les dernières digestions sont synonymes de quarts d’heure entiers passés sur les chiottes. Les premiers résultats des votes pour le All-Star Game agissent alors comme un bon vieux Normacol quand ils ne nous font pas tout simplement nous étouffer avec le 42ème café de l’année. Oui, déjà.

Les premiers votes sont donc tombés, et avec eux quelques certitudes. Premièrement les stars sont évidemment au rendez-vous et en premier lieu le trio Luka Doncic – Giannis Antetokounmpo – LeBron James, tous trois au dessus du millions de votes, Anthony Davis, Kawhi Leonard, James Harden et Joel Embiid suivant à quelques hectomètres derrière. Mais commençons par quelques infos utiles, pour comprendre à quel point – ou pas – ces votes compteront au moment de définir les rosters finaux du prochain match des étoiles.

Deux guards et trois forwards dans chaque Conférence se retrouveront automatiquement All-Stars, dix joueurs qui seront accompagnés par quatorze autres, ceux-ci étant sélectionnés uniquement par les coachs, 24 joueurs dont deux qui seront nommés capitaines et qui auront comme tâche rigolote de former leur roster comme on formait nos équipes à l’école primaire.

Les votes des fans comptent pour 50% lors de l’attribution des places pour les dix « starters ».

Les fans votent le plus souvent bourrés

On reviendra d’ailleurs très vite sur ce dernier point car, sans rentrer dans la polémique, gageons que retrouver Kyrie Irving et sa jambe de bois, Stephen Curry et sa main en mousse, Carmelo Anthony et sa bouée ventrale, Alex Caruso et sa calvitie légendaire puis… Tacko Fall et son combo 229 centimètres / 11 minutes cette saison… relève quand même du grand n’importe quoi. Mais ça nous fait marrer hein, et c’est peut-être bien le plus important. Les vraies infos à retenir ? La prise d’otage de la NBA par la promotion 2018, avec donc un Luka Doncic qui arrive en tête des votes et un Trae Young pour l’instant All-Star, la main-mise de Los Angeles sur la Ligue avec quatre joueurs aux quatre premières places à l’Ouest, ou encore Derrick Rose et plus étonnant… Zach LaVine qui reçoivent de l’amour de la part des fans.

Ce qui nous donnerait donc, au premier check-up, les dix joueurs suivants sélectionnés pour la grande partouze de février, en prenant compte le vote à venir des coachs bien sûr, qui viendra comme souvent rétablir un semblant de logique à tout ça :

LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam, Trae Young, Kyrie Irving

Une bien belle brochette comme dirait Chris Boucher, et dont une bonne partie est déjà assurée de sa place pour le ASWE. On suivra évidemment les avancées du dossier, hâte de voir Tacko Fall prendre le lead à l’Est une fois que la hype sera montée comme une mayonnaise royale.