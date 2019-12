Top 60 des actions clutch de la décennie : sang-froid de rigueur, on ne savait pas que les reptiles étaient admis en NBA

On dit souvent qu’on reconnaît un bon leader à sa capacité à être décisif dans les moments les plus cruciaux, durant les dernières minutes d’une rencontre. La NBA a un mot pour cela : être clutch. Alors c’est parti pour observer ces monstres de sang-froid avec le Top 60 des actions clutch de la décennie.

Ah le mois de décembre : les fêtes, les cadeaux, les excès alimentaires mais également le froid et parfois la neige et la glace. La glace tiens parlons en un peu. Une légende raconte que plusieurs fois dans l’année, des êtres magiques viennent au monde. On dit que ces individus sont nés sous la bénédiction de la lumière de la lune. Ainsi, dans les moments les plus cruciaux de leur vie, le sang qui coule dans leurs veines est remplacé par de la glace. Ils sont alors dépourvus de toute émotion, de toute humanité et se muent en tueurs de sang froid. Cette capacité leur permet d’être clutch en toutes circonstances et de briser les espoirs de villes entières. Et ces hybrides se sont rassemblés dans la seule ligue qui leur permet de ne pas se faire repérer : la NBA. Dans cette compilation, on retrouve bien entendu certaines des ces créatures mais également des mecs lambda qui ont été touchés par on ne sait quelle étoile et qui ont offert des frissons aux fans. On vous laisse essayer de faire la différence entre les deux. Donc prenez votre temps, mouillez-vous la nuque et mettez vous à l’aise devant ce Top 60 des meilleures actions clutch de ces dix dernières années, c’est à dire plus de vingt minutes de plaisir.

Mettez-vous bien au chaud sous vos plus belles couvertures et profitez de ces actions dignes des plus grands reptiles. Entre liesse de la foule, larmes des adversaires et atmosphère tendue, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette compilation.