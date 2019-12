Top 100 Dunks de la décennie : revoir ces meurtres légendaires fait toujours autant d’effet, enjoy !

Vous avez commencé à le comprendre, on est en train de vivre les derniers jours de cette décennie de NBA. Même si ça file un sacré coup de vieux à la plupart d’entre nous, c’est toute une page de l’histoire de notre sport favori qui se tourne. On se prend donc sans plus attendre, tous ensemble, un grand coup de nostalgie en regarder le Top 100 des Dunks de ces dix dernières années.

Ah le dunk…. C’est sans doute le geste le plus spectaculaire et le plus célèbre du basket. Un rêve pour les plus petits d’entre-nous, même si la taille n’excuse pas tout, poke Nate Robinson. Quoiqu’il en soit ce geste est devenu courant sur les parquets de NBA et nous, commun des mortels, nous consolons en regardant des demi-dieux extraterrestres éclater de pauvres arceaux qui n’ont rien demandé. Pour avoir sa place dans cette compilation, il faut avoir au choix détruit un panier ou l’égo d’un pauvre adversaire qui passait par là. On retrouve donc de véritables humiliations bien rétro et, pour bien l’avouer, en se posant devant la vidéo on redécouvre certains homicides que l’on avait un peu oublié. Les noms de cyborgs défilent dans ces cent places mais on retrouve également des mecs oubliés qui, à défaut d’avoir eu une carrière NBA, ont leur place au chaud dans ce Top. No spoil donc régalez-vous et enfilez votre plus beau maillot rétro pour prendre votre pied avec pas moins de… vingt-cinq minutes de massacre de paniers, et on vous laisse donc découvrir qui est numéro 1.

Vous l’aurez compris, on a du sale à en revendre dans cette compilation. Alors éloignez les arceaux de cette vidéo et prenez un grande bouffée de nostalgie en revivant les plus beaux dunks de la décennie, il s’en est quand même passé des choses depuis dix ans…