Top 100 crossovers de la décennie : préparez vos attelles, on part sur des chevilles brisées de tous les côtés

En cette période de fêtes, la NBA nous gâte et sa chaîne Youtube se transforme en source de joie pour tous ses fans. Entre nostalgie et spectacle, elle nous offre des compilations remplies de bonheur. Dernier cadeau en date, le Top 100 des crossovers de la décennie.

Faire passer le balle d’une main à l’autre. En soit cette définition du crossover paraît simple et les néophytes peuvent se demander en quoi ce geste peut bien être si spectaculaire. Et bien la réponse est dans cette compilation. Parce qu’en NBA tout est démesuré (même la médiocrité des Knicks), ce geste devient un incontournable et détruit sur son passage chevilles et amour propre. Si vous jouez au basket vous savez que tomber à cause d’un dribble de l’adversaire est humiliant et ce, même si les tribunes sont vides et que dix personnes grand max vous voient. Alors imaginez les pauvres mecs à qui la même chose arrive mais devant des milliers de personnes et les caméras de la terre entière, y’a de quoi vouloir s’enfermer dans une pièce sans lumière pendant dix ans. C’est probablement le côté sadique qui sommeille en nous, mais on adore voir ces actions, voir choir le défenseur et la foule se lever. On ne va rien vous spoiler mais on peut vous dire qu’on retrouve de grands spécialistes en la matière mais également… des types qu’on est plus habitués à voir dans d’autres genres de compilation. Allez, préparez vos chevilles, sortez les attelles et régalez-vous devant pas moins de vingt-quatre minutes d’humiliations et de chutes avec les meilleurs crossovers de ces dix dernières années.

Si vous avez une douleur à la malléole en ce moment, on vous déconseille de regarder ce top. Autrement, posez vous tranquillement et regardez des pauvres âmes perdre leurs chevilles et leur sens de l’orientation parce que oui, dix ans, ça laisse le temps d’en casser quelques unes…