Preview de la soirée du 31 : en entrée des petits fours et en plat chaud des joueurs absents, ça s’annonce aussi tronqué qu’alcoolisé

Ce soir à 21h, vous arriverez peut-être comme un prince chez votre copine Sophie, avec votre champagne bon marché et votre jeu Sing Star 2019. Sauf que dans le même temps la NBA, elle, n’en aura que faire du choix figue/oignon pour accompagner le foie gras, car c’est dès le début de soirée que sera lancé le programme de la Saint-Sylvestre. Il va falloir faire des choix, et ici le choix est tout décidé.

Parce que très franchement, la mère Sophie là, on la voit bien assez toute l’année, et en plus l’année dernière son gratin dauphinois était même pas cuit. Bref, ce soir à 21h on sera donc devant notre meilleur pote, Jean-Hughes League Pass, avec notre meilleure copine, Sylvie Café. Parce que la teuf c’est pour les autres, quand on est fan de NBA on l’est toute l’année. Même au mois d’août, même le 31 décembre.

Hornets – Celtics

21h, arrivée de toute la bande chez Sophie, on fait semblant d’être heureux de se voir même si on a mangé ensemble pas plus tard que jeudi dernier. Ne pas oublier de mettre la bûche au congel et la galette des rois à température ambiante. Moins quatre dehors et trente dedans, mais c’est où en fait la température ambiante ? Ici ça se pose tranquille devant Devonte’ Graham, Terry Rozier, Nicolas Batum, Kemba Walker de retour à la maison, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Vincent Poirier Gordon Hayward, parfait pour démarrer la soirée piano piano.

Pacers – Sixers



21h, tout le monde est arrivé, même la soeur de Sophie que pas grand monde ici ne peut blairer mais terriblement seule depuis sa rupture avec Xavier donc invitée de dernière minute. A tous les coups elle va encore chialer quand on va sortir la boîte de jeu des Z’amours, mais on est obligé car c’est soit ça soit la millième partie de Blanc manger Coco qui se profile. Nous ? On a désormais fait péter le double-écran car si les Celtics mènent déjà 38-12 à la fin du premier quart, on peut désormais se la coller devant un gros choc de l’Est. Spolier, si Malcolm Brogdon joue, il tentera d’expliquer à Ben Simmons et Joel Embiid le pourquoi du comment de son trophée de ROY.

Kings – Clippers

23h, Baptiste est déjà bourré, comme prévu le grat’ dauph’ n’était pas assez cuit en plus Sophie n’avait pas mis de noix de muscade. C’est décidé l’année prochaine on fait ça au Papayo Social Club, c’est 80 balles mais au moins y’a du son et la bouffe est préparée par un traiteur. Outre-Atlantique en tout cas on s’en claque clairement de Sophie, et on aura donc droit à un joli derby californien entre les Kings et les Clippers. Kawhi jouera probablement, car on imagine que la fiesta n’est pas trop sa tasse de thé.

Raptor s – Cavs

1h du matin, Baptiste est désormais nu dans la pelouse, et il se démerdera pour aller aux Urgences dans deux heures. Tout le monde s’est fait le décompte du Nouvel An avec l’horloge de TF1, après tout chacun son truc si ça vous chante de tirer un trait sur 2019 avec la tronche de Denis Brogniard sur une TV 150 cm. Nous on sera devant l’équipe B des Raptors, et notre Boucher à nous est plus swag que n’importe lequel des vôtres. Côté Cavs Kevin Love sera peut-être occupé ailleurs qu’au Canada, ce qui enlève quand même une sacrée raison de plus de parier sur Cleveland.

Rockets – Nuggets

1h du matin toujours, Xavier a envoyé ses vœux à la sœur de Sophie et cette dernière est recroquevillée en chialant dans un coin du canapé. On a beau lui dire que ce connard de Xavier a fait un envoi groupé, rien n’y fait et la pauvre rentrera finalement chez elle sans demander son reste. A pied cela va ans dire, car les six verres de crémant avalés ne riment pas avec Citroën Saxo. Dans notre salon le match défensif de l’Est a laissé place à un joli Rockets – Nuggets, mais attention car le duo Harden / Westbrook pourrait décider de privilégier L.A. ou New York à Houston pour ce 31 décembre. Dommage, car la dernière fois que le Barbu avait joué un soir de réveillon ça avait donné quelque chose comme 53/16/17.

Spurs – Warriors

1h du matin encore, la sista est désormais partie et on peut enfin la critiquer à grande gueule ouverte. Ce qui ne fait pas super plaisir à Sophie mais en même temps Sophie est bourrée donc ça passe. On peut d’ailleurs sortir la boîte de jeu des Z’Amours, c’est bon, et on se rendra vite compte que Sébastien et Coralie ne se connaissent pas si bien que ça, et qu’étonnamment d’ailleurs… c’est Arnaud qui connait le mieux Coralie… Ici on préfère se concentrer sur le troisième volet de notre trilogie de 1h, avec ce Spurs-Warriors à regarder d’un oeil 2016. Parce que ça fait giga mal au derche de passer de Tony Parker à Lonnie Walker et de Steph Curry à Damion Lee, au moins aussi mal que d’apprendre que Coralie se tape Arnaud les jeudi soir après le badminton.

Thunde r – Mavs

2h du matin, tout le monde ou presque est avachi sur le canapé devant un bêtisier de Noël sur W9, Sophie brique sa cuisine mais est tellement pétée qu’elle essaie de nettoyer sa plaque de cuisson avec une culotte. Et dire qu’on avait hésité à venir. C’est officiel on a fait le bon choix, et ce n’est pas la présence de Luka Doncic dans notre salon pour ce dernier match de la nuit qui viendra nous faire douter. Fin de soirée en apothéose dans le canapé et c’est décidé, l’année prochaine on remet ça, à moins qu’on aille sonner en scred chez Coralie.

Sept matchs, et sept raisons de préférer le confort de notre salon à la fausse-teuf de Sophie. On fera le point demain hein, mais on vous jure que si vous passez la soirée avec nous vous nous le regretterez pas.