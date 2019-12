LeBron James pourrait revenir dans les prochains jours : parce que recharger une batterie prend moins de temps que soigner un corps humain

LeBron James s’est fait mal à l’aine lors du match de Noël contre les Clippers. Même s’il a terminé la rencontre, il s’est bel et bien blessé, mais rassurez-vous, cela serait moins grave que prévu selon le LA Times, et il pourrait même faire son retour dès ce soir.

LeBron James était incertain pour le match de Noël en raison d’une blessure au thorax. Cependant, il était bien présent lors de cette bataille de Los Angeles. Dès le premier-quart temps, le King s’est écroulé en grimaçant suite a un choc avec Pat Beverley, décidément toujours dans les bons coups. Néanmoins, LeBron a tenu a terminer la rencontre et s’est même fait contrer le tir de la gagne… toujours par Patoche. Durant le match, on a bien senti que James n’était pas à 100% et après celui-ci on apprenait que le natif d’Akron était touché à l’aine. On imaginait alors une absence prolongée pour lui donner le temps de se reposer, mais on apprend aujourd’hui qu’il pourrait faire son retour… dès ce soir lors du match contre les Blazers. Selon Tania Ganguli du LA Times, il est listé « incertain » (comme pour le Christmas Day), et fera le voyage avec l’équipe en Oregon. L’autre star des Lakers, Anthony Davis, est lui aussi incertain, as usual. Du côté du staff des Angelinos, on laisse carte blanche à LeBron, il faut dire qu’à trente-cinq ans et avec son statut il jouit d’une liberté qui est presque totale. Alors on va écouter le King, voir comment il se sent, et faire en conséquence si on en croit les propos de Frank Vogel pour LA Times :

« On va voir comment il se sent. S’il se lève, qu’il va dans la salle demain et qu’il se sent à cent pour cent et qu’il n’y a pas de douleur, qu’il veut jouer, on va le faire jouer. Mais probablement que s’il est limité ou si cela présente un risque, nous serons les plus intelligents possibles. »

Une blessure pour le match de Noël, c’est familier pour le King. En effet, l’an passé, il avait manqué dix-sept matchs à cause d’une blessure à l’aine contracté lors du Christmas Game (tiens tiens) et son absence avait provoqué la descente aux enfers de son équipe. On comprend que ces séries noires soit dans la tête des dirigeants mais également dans celle de LeBron lui-même. En effet, les Lakers sont premiers de la Conférence Ouest mais restent sur une série de quatre défaites consécutives et on comprend que le King veuille mettre un terme à cette triste période le plus vite possible et donc être disponible le plus rapidement pour son équipe. Cependant, on se demande si un peu de repos ne ferait pas de bien au surhomme, car, oui, même les machines ne peuvent pas fonctionner en continu, il faut parfois recharger les batteries. Même si le King déteste cela, une coupure de quelques matchs ne pourrait lui faire que du bien et l’énergie préservée en ce moment… c’est du carburant en plus pour les Playoffs. Il faut voir ce qui importe le plus chez les Lakers : le bilan de régulière ou les Playoffs et faire des choix en conséquence. On se rappelle d’un LeBron exténué lors des Finales 2017 et on a peur que les choses se répètent s’il force trop durant la saison régulière. Il serait donc bon de se reposer pour le King même si on sait que l’animal déteste ça.

La blessure de LeBron James serait donc moins grave que prévue si bien qu’il est listé seulement incertain pour le match contre Portland ce soir. Alors sa grimace à Noël… c’était juste sur le coup ? Peut-être cependant qu’il serait bénéfique d’accorder au King quelques matchs de repos car même les robots en ont parfois besoin.

