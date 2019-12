Eric Gordon est de retour : cool, les Rockets vont pouvoir faire péter les 70 tirs à 3-points par match

Surpris par les derniers de la Ligue le soir de Noël, les Rockets vont enregistrer un retour qui devrait leur faire le plus grand bien, celui d’Eric Gordon. Plus de bobos au genou, et c’est tant mieux. Parce qu’un peu d’adresse extérieure et de défense ne vont pas faire de mal à la franchise texane.

Eric Gordon n’a joué que neuf petits matchs cette saison avec son équipe. Trop gêné par son genou, le sixième homme de l’année en 2017 tourne à seulement 10 petits points de moyenne et 30,9% au tir. Des statistiques bien loin de ce qu’il a l’habitude de produire depuis le début de sa carrière. L’arrière avait donc été forcé de s’arrêter et de passer sur la table d’opération pour enlever des petits débris dans son articulation. La défense des Hawks a bien été retirée de sa jambe et le joueur est prêt à revenir. Rico s’est entraîné avec son équipe hier et son retour sur les parquets de la Ligue est imminent selon ESPN. Mike D’Antoni l’a annoncé, son joueur ne jouera pas ce soir face aux Nets mais il sera là le second match du back-to-back contre les Pelicans face à qui il avait disputé son dernier match, le 11 novembre. Après 22 matchs ratés, nul doute qu’il va faire beaucoup de bien à son équipe et ramener de la stabilité à un groupe capable du meilleur comme du pire cette saison.

Sans forcément être un résumé du premier tiers de saison de Houston, le dernier match face aux Warriors est tout de même symptomatique et un joueur comme Eric Gordon a beaucoup manqué. Le lutin qui sort du banc aurait pu offrir des solutions offensives, notamment derrière l’arc où Russell Westbrook a empilé les briques. Il en va de même pour ce qui est du manque d’agressivité en défense, surtout au retour des vestiaires. Rico est un défenseur très sérieux et va pouvoir apporter des deux côtés du terrain. Soyons bien d’accord, Space City n’a pas été catastrophique en l’absence de Gordon et ils ont remporté plusieurs matchs importants ainsi que quelques séries de victoires. D’ailleurs, ils ont l’avantage du terrain pour le moment en se trouvant quatrièmes de la Conférence Ouest. Ce qui est très encourageant lorsqu’avec un petit run on peut vite gratter des places et se rapprocher des Lakers. Toutefois, les matchs tels que celui face à Golden State sont bien le genre de détails qui peuvent les rattraper en Playoffs et il faudra les limiter au maximum jusqu’en avril si Houston ne veut pas en payer les conséquences au printemps.

Le retour d’Eric Gordon est une vraie bonne nouvelle. Il ne fait pas partie des top players de la Ligue mais c’est le genre de role players qui doivent faire le boulot pour aller loin dans une saison. Les Rockets étaient déjà l’équipe qui tirait le plus de loin avec 45 tirs pris du parking par match. Il n’a pas fini de pleuvoir au Toyota Center.

