Les Warriors font fonctionner la magie de Noël au Chase Center : les Rockets dans la sauce, comme d’habitude finalement

Vous aviez décidé de faire votre sieste pendant ce Warriors – Rockets qui s’annonçait comme un concours de tirs horribles entre des tireurs adroits et des tireurs maladroits ? Eh bien vous vous êtes fourré le doigt dans l’œil jusqu’au scrotum. Match magnifique des Dubs, un public en feu et des Rockets en perdition, tout ce qu’on n’avait… pas prévu.

Parce que, non, on n’avait pas prévu que Damion Lee soit l’un des héros de cette soirée. Parce qu’on avait prévu le 0/8 du parking de Russell Westbrook mais pas le… 0/1 aux lancers d’un James Harden qui aura attendu la toute fin du match pour tirer et manquer son seul pénaltoche de la soirée. Parce qu’on n’avait pas prévu que D’Angelo Russell allait croquer tel un Rocket pour finalement laisser le shine de Noël à… Glenn Robinson III. C’est ça aussi la NBA qu’on aime, une somme d’imprévus débouchant sur une énorme surprise, car la victoire nette et sans bavure des Fake Warriors ce soir en est clairement une.

Des Rockets devant tout au long de la première mi-temps mais loin d’être aussi dominateurs que prévu, et un Chase Center qui aura finalement vécu ce que l’Oracle vivait bien souvent chaque soir de match depuis des années : un troisième quart-temps de feu. Merci Capitaine Green, merci ta gueule grande ouverte et tes paniers précieux, merci Damion Lee et ton quart d’heure passé à jouer comme un MVP, merci aussi à une défense des Rockets plus occupée à lacer et changer ses chaussures à chaque fin de quart-temps, poke P.J. Tucker. Plus sérieusement ? Une équipe avait envie ce soir et l’autre beaucoup moins. Le MVP 2018 était parti telle une bête mais a ensuite quasiment disparu des radars de manière aussi rare qu’étonnante, Russell Westbrook s’est montré offensif mais a raté plus de tirs à 3-points en un match que Jordan Poole en un mois, et la performance est incroyable croyez-moi. Plus le temps passait et plus la perspective de voir les Dubs aller chercher leur troisième victoire de suite devenir une vraie possibilité, et cet « exploit » sera finalement validé assez tranquillement grâce à une fin de match passée sur un nuage alors que les Fusées s’entêtaient encore et toujours à tenter de construire un mur entre la partie gauche et la partie droite du terrain. 16/51 à 3-points au final pour les Rockets, et le seul point original à retenir étant la ressemblance capillaire entre Danuel House Jr. et la princesse Leïa. Et quand tu retiens surtout d’un match de Noël… une coupe de cheveux, c’est vraiment qu’il n’y avait pas grand chose à se mettre sous la dent.

116-104, congrats Warriors, enfin un peu de soleil dans le brouillard d’une saison bien morose. Pour les Rockets l’accident de parcours n’aura pas d’incidence mais montre bien que quand le mental n’est pas là l’issue peut s’avérer catastrophique. C’était face à la moins bonne équipe de la Ligue ce soir, alors imaginez dans quatre mois quand il faudra se pointer pour affronter une ambiance de Playoffs. Pas de conclusions hâtives hein, mais y’a du boulot.