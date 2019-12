NBA 2K20 – Châteauroux TrashTalkers S02E02 : free agency, nous voilà !

Vous les attendiez, vous les vouliez, ils sont enfin de retour ! Les Châteauroux TrashTalkers sont là, prêts à terrasser la concurrence, en espérant compter sur les talents (ou pas) de leur trois managers. Alors, ça passe ou ça casse pour cette fois ? La réponse tout de suite, dans le deuxième épisode.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

On ne change pas une équipe qui gagne, donc on pose des grosses cloches sur les shorts et on voit ensuite ce que ça donne. Après avoir reconstruit la Panzani Arena, recruté un staff compétent et réalisé une bonne Draft, l’heure est venue de se pencher sur la free agency. Oui, c’est sûr, on adore Darius Garland mais ce n’est pas avec lui qu’on va retourner la compétition. Du coup, comment bien entourer le meneur talentueux ? Cela passe par une analyse précise des finances, un plan de stratégie sérieux et des coups de poker sacrément culottés. On vous laisse imaginer l’ambiance dans le bureaux des GM, ça s’est charclé comme never pour savoir sur qui mettre un pactole. Parfois ça passe, et parfois ça passe pas du tout. Qui va nous mettre un râteau ? Et qui acceptera de démarrer l’aventure à nos côtés pour devenir une légende vivante en France ? On vérifie ça ci-dessus.

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et hommage à la plus belle des franchises !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux