Air Jordan 4 Wntr Utility : vous n’avez jamais été aussi contents de voir arriver l’hiver

L’hiver ne commencera officiellement que demain mais Jordan Brand a pris un tout petit peu d’avance en dévoilant la Air Jordan 4 Wntr Utility. On ne leur en voudra pas tellement la paire nous réchauffe rien qu’à la regarder. Un pièce que vous pouvez dès à présent retrouver chez notre partenaire Basket4Ballers.

Ça faisait longtemps qu’on ne vous avait pas présenté une paire purement lifestyle et même si vous pourrez quand même jouer avec la Air Jordan 4 Wntr Utility aux pieds, ce serait dommage de se contenter des parquets pour les sortir si elles sont en votre possession. En effet, les concepteurs ont pensé à tout avec un revêtement imperméable qui vous permettra d’avoir la classe même sous la pluie ou dans la neige pour les petits chanceux qui ont prévu de passer le réveillon au pied des pistes. Car si vous avez bien lu l’intitulé de la paire, vous aurez compris qu’on part sur un fruit de saison. Pas de risque de retrouver ses doigts de pied congelés après une session extérieure sur le playground du quartier, cette AJ4 conservera vos précieux petits petons bien au chaud. L’empeigne est assez discrète avec un Loyal Bleu qui se marie avec n’importe quelle tenue alors que l’intérieur de la languette et l’inscription rouge qu’elle porte à l’extérieur donnent un peu de relief au résultat final. La semelle extérieur et les œillets gris se mêlent parfaitement au noir des lacets et de la midsole pour un résultat aussi propre qu’efficace.

La fiche :

la Air Jordan 4 What The, pour la version été.

Jimmy Butler en visite au Canada pour résister au froid des rues de Toronto avant d'affronter les Raptors.

en hiver, ça va normalement vous encore avez un peu le temps.

un coloris de saison pour une paire mythique, rien n'est à jeter.

comme toujours avec Jojo, on parle quand même d'un vrai investissement.

La Air Jordan 4 Wntr Utility est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros. De quoi garder vos pieds au chaud tout l’hiver et avec style en plus.

