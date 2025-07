Cooper Flagg ne rejouera pas lors de la Summer League à Las Vegas. Après deux petits matchs disputés seulement, les dirigeants des Mavericks ont décidé qu’on en avait vu assez du numéro 1 de la dernière Draft et l’ont retiré de leur effectif.

Pas de blessure à déplorer pour le talent sorti de Duke, mais une précaution prise par les Mavs concernant le futur crack de leur franchise, comme c’est souvent de mise avec les futures stars de la ligue. Après deux rencontres disputées, avec des moyennes de 20,5 points, 5 rebonds, 2,5 passes, 1,5 interception et 1 contre, Flagg a déjà prouvé de quel bois il était fait. Et ce malgré une certaine maladresse (5/20) lors de son premier match face aux Lakers. Rien d’alarmant toutefois, et au cas où vous avez des doutes, souvenez-vous que Victor Wembanyama a shooté à 2/13 pour son premier match de ligue d’été.

Comme Wemby ou Paolo Banchero ces dernières années, Dallas a décidé de mettre sa star au frigo en avance, et ce jusqu’au début de la prochaine saison NBA. Avant de quitter cette Summer League, Cooper Flagg a tout de même pu affronter Dylan Harper, sélectionné juste après lui par les Spurs lors de la même Draft, et il a montré quel genre de crack il était avec 31 points en 31 minutes malgré la défaite face à San Antonio.

Source texte : NBA Central