Hier soir en Summer League, le Français Noah Penda a rappelé à tout le monde quel jour on était : la fête Nationale messieurs dames. Alors joyeux 14 juillet au dénommé Jamison Battle, cordialement.

Son premier match de Summer League avait été quelque peu éclipsé par la performance de Maxime Raynaud face à lui, mais cette fois-ci pas de Mad Max pour lui faire de l’ombre. Cette nuit Noah Penda a fait honneur à la France en ce jour de feux d’artifices et de fêtes du village, cette nuit Noah Penda a fait honneur à toutes les Fiat Penda du monde entier.

DISRESPECTFUL DUNK BY NOAH PENDA 😳 pic.twitter.com/Tt1G8tGpBR

— SportsCenter (@SportsCenter) July 13, 2025



Dans ce match contre les Raptors, l’ancien espoir du Mans a été solide, à deux doigts du double-double avec 9 points et surtout 14 rebonds, et il a donc offert ce highlight sur la personne de Jamison Battle, ça lui apprendra à avoir un nom de joueur généré par l’IA. On notera lé désir d’humilier l’adversaire en se frottant à sa nuque tel un ado débarquant au camping de l’Espiguette l’année de ses 17 ans, et on apprécie en tout cas le fait de voir un Frenchie squatter les Internets en ce jour de fête.

Avec également 2 passes et 3 steals le pépère a montré cette nuit toute sa palette et le Magic doit bien se frotter les mains d’avoir chopé Nono à la Draft. Tout comme nous d’ailleurs, qui avons rajouté depuis quelques heures la franchise floridienne dans notre to watch list de cette saison. Allez, la bise à Jamison Battle, et on se retrouve aujourd’hui au bal des pompiers.