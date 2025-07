Il y a trois jours Joan Beringer avait battu le record de contres de Chet Holmgren dans un match de Summer League, avec sept rejections. Cette nuit Alexandre Sarr a fait encore mieux avec huit grosses bâches de piscine. C’est rien, c’est Français.

C’est le 14 juillet ou la Chandeleur du coup ?

Énorme perf du Français Alexandre Sarr cette nuit face aux Nets. Opposé à son compatriote Nolan Traoré, auteur de 7 points, 6 rebonds et 3 passes, le sophomore des Wizards a montré à quel point il était déjà trop solide pour ce genre de compétition. Toujours en lice pour une place à l’Euro, et encore plus depuis l’annonce hier du forfait de Mathias Lessort, le n°2 de la Draft 2024 a écœuré les attaquants de Brooklyn, notamment le petit Nolan, passé par deux fois à la casserole.

ALEX SARR: DOMINANT DEFENSIVE PERFORMANCE

Watch all 8 blocks from the 2024 No. 2 pick 👏😤 pic.twitter.com/Le5agjNpiL

— NBA (@NBA) July 14, 2025



Tout près du panier avec force ou déployant ses ailes de grand condor pour aller dévier des shoots extérieurs, le natif de Bordeaux a posé une vraie mixtape défensive, à laquelle il ajoute au passage 16 points et 12 rebonds, histoire de mettre un peu de consistance à la pâte à crêpe. Le genre de match qui peut vous filer la confiance pour tout un été, même si la concurrence lors de l’Euro sera autrement plus solide que celle rencontrée hier. Parce qu’on aime bien Drew Timme et ses 30 points, mais Drew Timme il ne fait pas 10 minutes sur le playground du Peloux.

Plus fort encore que la libération de la Bastille, l’emprisonnement des attaquants de Brooklyn. Toujours plus poussé dans l’analyse, mais on ne se fait pas chier à regarder de la Summer League pour en parler sans abus. Allez Alex, va nous chercher ce Hall Of Fame maintenant.