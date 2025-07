Il y avait quatre matchs hier soir en WNBA, cinq Françaises en tenue, et parmi elles c’est Bria Hartley qui a le mieux négocié cette veille de 14 juillet. Débrief !

Les résultats de la nuit :

Dans le premier match de la soirée la montagne a accouché d’une souris puisque le duel tant attendu entre Caitlin Clark et Paige Bueckers n’a pas eu lieu. La première a été – comme souvent cette saison – assez maladroite, tandis que la deuxième (21 points) a vu son équipe sombre dès la première mi-temps face aux puntos du trio Howard – Boston – Mitchell. Du côté de Brooklyn le Liberty de New York a tapé le Dream malgré un 3/20 de Sabrina Ionescu, à noter que Marine Johannes a inscrit 6 points en sortie de banc.

La grosse perf française de la soirée nous vient par contre de Californie puisque, malgré l’énième défaite du Sun, Bria Hartley s’est approchée de son career high avec 25 points inscrits contre les Sparks de Kelsey Plum. Leila Lacan a rajouté 7 points et 4 passes en sortie de banc.

Bria Hartley tonight 🔥

• 25 points

• 6 assists pic.twitter.com/p9pezyz8YF

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 14, 2025

Dans le dernier match de la soirée, les Mystics de Washington ont une fois de plus assuré, grâce notamment à un nouveau double-double de la rookie Kiki Iriafen. Gabby Williams et Dominique Malonga ont été maladroites et inutilisées, on vous laisse deviner quel adjectif va avec quelles joueuses. Shootout pour finir à ces mesdames Cloud et Diggins, qui jumpent toutes les deux dans le classement des meilleures passeuses all-time. Ce soir gros match entre le Sky et le Lynx avec un duel Reese – Collier qui promet, alors que la délégation française des Valkyries tentera de se farcir le Mercury à 4h.

Natasha Cloud and Skylar Diggins reach major milestone, tying for 8th place on WNBA’s all-time assists list 🌟

The guards surpassed Candace Parker to claim their spot among the league’s top playmakers!#WelcometotheW pic.twitter.com/yXJ6jBRawZ

— WNBA (@WNBA) July 14, 2025

Le programme de ce soir