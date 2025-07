Les séries de l’été : Warriors – Thunder 2016 ! Vidéo TrashTalk

Vous pensiez quand même pas qu’on allait vous laisser tous seuls cet été ? Alex et Simon se sont creusé les méninges pour imaginer un nouveau concept de vidéos estivales, histoire d’avoir quelque chose à se mettre sous la dent avant la reprise. Au programme, retour sur des séries de Playoffs marquantes ! Honneur au champion 2025 avec une série mythique : Warriors – Thunder 2016.

Les séries de l’été ! C’est la série de vidéos concoctées depuis la canapé et qui va vous accompagner pendant quelques semaines en ces mois de juillet et d’août. Le concept est simple : il s’agit de revenir en détail et de revivre une grande série de Playoffs. On pose le contexte, on parle des protagonistes (joueurs, coachs, staff, etc…), on décrypte la série match par match, on sort un top 3 des joueurs et pour finir : une conclusion et une morale de la série.

Pour cette première mission, on fait un saut de 9 ans dans le passé pour s’intéresser à la Finale de Conférence Ouest entre les Warriors, champions en titre, et le Thunder. Le duo Westbrook – KD d’un côté, les Splash Brothers de l’autre. Les combats de catch entre Draymond Green et Steven Adams et surtout des dynamiques extraordinaires pour ces deux équipes. Golden State vient de réaliser la meilleure saison régulière de l’histoire et OKC a éliminé les Spurs (67 victoires en saison régulière tout de même) au tour précédent. Un duel épique, un scénario légendaire et de nombreux flashs qui reviennent tout de suite en mémoire. Envoyez la sauce !