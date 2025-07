Si une partie des Français sera occupée à se mettre la race ce soir aux alentours de 22h, les plus fous/seuls/assidus seront quant à eux devant la Summer League. Chers 17 personnes, cet article est pour vous.

Le programme du soir

22h30 : Hawks – Rockets

0h : Bulls – Pacers

0h30 : Hornets – Mavericks

2h : Celtics – Heat

2h30 : Jazz – Spurs

4h : Suns – Kings

4h30 : Clippers – Lakers

Sept matchs au menu, et trois Français en tenue. Wow, ça rime.

Début de soirée c’est le nom d’un groupe, mais en début de soirée ce sont surtout Reed Sheppard et sa coiffure de Godefroy de Montmirail qui ouvriront la soirée avec un Rockets – Suns qu’on ne regardera pas, cause buvette. Possible par contre qu’on garde un œil sur l’écran à partir de minuit avec le troisième match de Noa Essengue, face aux Pacers, alors que 30 minutes plus tard la star de Hornets – Mavericks ne sera pas Cooper Flagg mais bien Tidjane Salaün.

Un peu plus tard un classique entre les Celtics et le Heat, puis le deuxième match de Dylan Harper avec les Spurs, peut-être bien le dernier de l’été pour lui d’ailleurs, et à 4h le dernier Frenchie en lice ce soir : Maxime Raynaud, qui affrontera les Suns et notamment l’immense Khaman Maluach. On se terminera dans tous les sens du terme avec Bronny James qui envoie des tomates cerise à 4h30 du matin, à une heure où vous commencerez à vous dire que, justement, vous auriez bien dû en manger un peu plus la veille.

A ce soir… ou pas, on va plutôt se dire à demain par sécurité.