La saison de Tyler Herro rime avec blessure, bobo et infirmerie. La cheville, l’épaule, et plus récemment le pied de l’arrière l’ont contraint à manquer 40 matchs cette saison, sur les 76 disputés par le Heat. Son retour est espéré cette nuit face aux Rockets.

Celui qui était déjà le grand absent de l’aventure de Miami en Playoffs au printemps dernier n’a pas eu l’occasion de retrouver ses marques dans le groupe de Spoelstra. Herro n’a pas disputé plus de 11 matchs consécutifs cette saison, constamment freiné par des pépins physiques.

Entre temps, le Heat a dû composer pour faire tourner son attaque, jusqu’à battre un record de franchise de cinq de départs différents utilisés. Des remplaçants, il en a eu à la pelle, mais aucun n’est resté en place bien longtemps.

Mais selon l’insider Shams Charania, le retour du 6ème homme de la saison 2021-22 est imminent, et pourrait avoir lieu dès ce soir à Houston.

There is optimism Miami Heat guard Tyler Herro – out since Feb. 23 with a foot injury – could return to the lineup on Friday vs. the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Herro traveled on team’s three-game trip to Houston, Indiana and Atlanta.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2024

Malgré les problèmes d’infirmerie, Herro est apparu dans une bonne forme quand il a foulé le parquet cette année. Avec 20,8 points, 4,4 passes et 39,9% du parking (tous des records en carrière), son retour peut être déterminant à quelques jours de la fin de la saison régulière.

Le Miami Heat est actuellement 7è de la Conférence Est, à moins d’un match de retard de la première place qui évite le play-in, mais aussi à moins d’un match des Sixers (8è). Un petit mouchoir de poche, qui pourrait bien compliquer les choses s’il fallait se farcir Joel Embiid ou risquer d’aller à Boston pour débuter la postseason.

Excepté Josh Richardson, dont la saison est terminée, Erik Spoelstra pourrait avoir tout son groupe à disposition cette nuit, comme rarement ce fut le cas depuis le mois d’octobre. Décision finale pour Tyler Herro dans la soirée !

Source texte : Shams Charania