Highlights : les 41 points de Luka Doncic face aux Blazers

Cette nuit face aux Blazers, Luka Doncic a été l’auteur d’un véritable carnage. Le Slovène a profité de l’une des pires défenses de la Ligue pour compiler 41 points, 6 rebonds et 5 passes décisives à 13/21 au tir, 4/7 de loin et 11/14 aux lancers en à peine 30 minutes sur le parquet.

Cette nuit en NBA, un CM2 a accepté de jouer avec les CM1. Mais pas n’importe quel CM2, celui qui fait déjà 1m60, a un téléphone portable avec Candy Crush dessus et est courtisé par la jolie blonde, fille du directeur. Le CM2 que les CM1 rêvent tous de devenir en grandissant, comme si une année pouvait combler l’écart entre leurs dents et la texture grasse de leurs cuirs chevelus. Et sans surprise, en profitant de l’admiration suscitée chez ses adversaires, le prince de la cour de récréation aux origines slovènes a brillé. Step-backs, feintes et floaters, tout son attirail offensif y est passé et les CM1 n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer … et admirer.

Sur un parquet NBA, Luka Doncic donne déjà l’impression d’être le plus mature et le plus expérimenté. Problème, il n’a que 24 ans et n’est pas encore de son prime. Bientôt c’est un caïd de troisième qui terrorisera les petits de l’école primaire.