Le 25 décembre 2023 restera à jamais une date noire pour le club du BCM Gravelines-Dunkerque. Hier, lors du jour de Noël, la salle du club – Sportica – a été ravagée par un terrible incendie. On fait le point sur les dernières infos.

Les images étaient aussi impressionnantes que désolantes.

La salle du BCM Gravelines-Dunkerque, club de première division du championnat de France, a pris feu vers 13h hier. Et malgré l’intervention des pompiers qui ont finalement réussi à éteindre l’incendie en fin d’après-midi, l’enceinte sportive n’a pas pu résister aux flammes.

“C’est une catastrophe incommensurable dont on ne mesure pas les connaissances” a déclaré le président du BCM Hervé Beddeleem. “Tout est parti en fumée : la salle d’entraînement, la salle de match, la salle de musculation, la salle d’équipement, d’hébergement et les stocks. C’est invraisemblable, c’est notre outil de travail.”

Aucune victime n’est à signaler et l’incendie s’est limité au complexe Sportica (qui contenait également une piscine, un dojo, une salle multisports et une cafétéria). Mais c’est évidemment un énorme coup de massue pour un club déjà en difficulté sur le plan sportif (avant-dernier du classement) et pour une ville de Gravelines qui vit notamment à travers son équipe de basket. La salle était l’un des endroits phares dans le paysage du basket français.

Courage à vous @BCMBasket 💔Heureusement, les dégâts n’ont pas fait de victime. Merci aux pompiers pour leur intervention rapide et efficace. Solidarité dans cette épreuve avec le club, ses 80 salariés, ses bénévoles, ses équipes et la ville de @_Gravelines qui est si investie à… https://t.co/4LMgeQMDBE

— Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) December 25, 2023

D’après les infos de La Voix du Nord, l’incendie serait parti des installations de la chaudière de la piscine, actuellement en maintenance. Ouest-France parle d’un “incident électrique” au niveau du toboggan de la piscine, qui s’est ensuite propagé très rapidement à l’ensemble du complexe sportif, dont la grande salle de basket du BCM.

Le club basé à Gravelines ne pourra évidemment pas jouer son match du 28 décembre, prévu au Sportica contre Paris. Il va devoir trouver tant bien que mal des solutions pour la suite de la saison, avec potentiellement une délocalisation à Calais ou à Dunkerque.

Sources texte : La Voix du Nord, Ouest-France

Envoyez tous vos messages de soutien au @BCMBasket… please 🙏 https://t.co/9NXQO15xBc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2023

Sportica n'est plus 😔 pic.twitter.com/fixx2dXWdg

— Best Of Frenchies 🇫🇷🏀 (@BestOfFrenchies) December 25, 2023

🔥 Images déchirantes à Gravelines : Sportica en train de brûler, en proie aux flammes d'un énorme incendie…

🏟️ https://t.co/4HYGhqmQWp pic.twitter.com/IJcdTgejkl

— BeBasket (@Be_BasketFr) December 25, 2023