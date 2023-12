LeBron James a joué son… 100e match face aux Celtics cette nuit

LeBron James et les Celtics, c’est une longue histoire. Très longue histoire. Longue de 100 matchs, puisque le King a affronté la mythique franchise de Boston pour la 100e fois de sa carrière cette nuit à Los Angeles.

Quand LeBron aura raccroché les sneakers et qu’il faudra faire la rétrospective de son immense carrière, les Boston Celtics auront une place toute particulière.

100 matchs donc, de 2003 à 2023. 59 de saison régulière et 41 de Playoffs. Tout ça de Cleveland à Los Angeles en passant par Miami.

For NBA Countdown: In their 100th meeting, the epic, enduring rivalry of LeBron James and the Boston Celtics pic.twitter.com/o6DBmYGWLX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2023

“Peu importe où je vais, je trouve un moyen de jouer contre Boston.”

Voilà ce que disait LeBron avant un nouvel affrontement face aux Celtics en Playoffs au début des années 2010, sous les couleurs du Miami Heat. Un Heat qu’il a rejoint justement pour pouvoir passer l’obstacle Boston, qui avait éliminé le King à deux reprises en 2008 et 2010 lorsqu’il évoluait encore à Cleveland. De retour chez les Cavaliers en 2014, James a ensuite retrouvé les C’s en Playoffs pour trois nouvelles séries, avant d’emmener ses talents à Los Angeles.

Le bilan de LeBron James face aux Celtics en saison régulière :

33 victoires – 26 défaites

L’historique LeBron James vs Celtics en Playoffs :

Demi-finale de conférence 2008 : 4-3 pour les Celtics (Cavaliers)

Demi-finale de conférence 2010 : 4-2 pour les Celtics (Cavaliers)

Demi-finale de conférence 2011 : 4-1 pour LeBron (Heat)

Finale de conférence 2012 : 4-3 pour LeBron (Heat)

Premier tour 2015 : 4-0 pour LeBron (Cavaliers)

Finale de conférence 2017 : 4-1 pour LeBron (Cavaliers)

Finale de conférence 2018 : 4-3 pour LeBron (Cavaliers)

Certaines des plus grandes performances de la carrière de LeBron James ont été réalisées face aux Celtics en Playoffs. On pense à sa masterclass lors du Game 7 à Boston en 2008, où il a planté 45 points pour faire trembler le Big Three des C’s. On pense forcément à son 45-15-5 quand il était au bord de l’élimination avec Miami lors du Game 6 des Finales de conférence 2012, peut-être son meilleur match en carrière. Et puis impossible d’oublier sa démonstration de force face aux jeunes Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown en 2018, quand il a fini avec 46 points, 11 rebonds et 9 passes pour qualifier Cleveland en Finales NBA.

Pour sa 100e face aux Celtics cette nuit, LeBron James a connu une soirée très compliquée – seulement 16 points à 5/14 au tir – dans la défaite des Lakers. Mais l’histoire entre le King et Boston n’est sans doute pas terminée, et quelque chose nous dit que le prochain affrontement aura un gros goût de revanche pour Bron.