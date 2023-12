En marge des matchs du Christmas Day, on a eu plusieurs petites updates concernant les blessures de certains joueurs. Il y a des bonnes nouvelles, et des moins bonnes.

Marcus Smart

Absent lors des 16 derniers matchs pour une blessure au pied, Marcus Smart pourrait faire son retour ce mardi selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Il est officiellement listé comme “incertain”. Après Ja Morant, les Grizzlies sont donc sur le point de récupérer un autre joueur majeur de leur roster.

Grizzlies upgrade guard Marcus Smart for Tuesday’s game vs. Pelicans, setting up his possible return from a left foot sprain. He’s missed 16 games. https://t.co/Kz9tnalhyb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2023

Gabe Vincent

Un petit match et puis s’en va. Après avoir joué à Chicago il y a quelques jours, Gabe Vincent (Lakers) retourne à l’infirmerie pour six à huit semaines. Il va se faire opérer du genou…

From pregame: Gabe Vincent will undergo arthroscopic surgery on his left knee and is expected to miss 6-to-8 weeks during his recovery, a source confirmed to ESPN. The surgery could happen as soon as Tuesday. https://t.co/KusPAGOOD3

— Dave McMenamin (@mcten) December 25, 2023

De’Andre Hunter

En parlant de blessure au genou, De’Andre Hunter va lui manquer deux semaines de compétition minimum. L’ailier des Hawks va en effet subir une intervention pour remédier à une inflammation du genou droit.

An @emoryhealthcare injury report:

De’Andre Hunter, who has missed the last two games, underwent an MRI on Saturday at the Emory Sports Medicine Complex. Hunter will undergo a non-surgical procedure tomorrow to address right knee inflammation. He will be re-evaluated in… pic.twitter.com/EmvVvrLMOj

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 25, 2023

Jalen Johnson

Malgré l’absence d’Hunter, les fans des Hawks sont heureux d’entendre que Jalen Johnson est de retour. Absent depuis fin novembre à cause d’une blessure au poignet, le jeune ailier d’Atlanta jouera ce soir. Sans lui, les Hawks ont perdu 10 matchs sur 14…

Atlanta Hawks forward Jalen Johnson will return to action vs. the Chicago Bulls on Tuesday, sources tell @TheAthletic @Stadium. Johnson – averaging 14.1 points, 7.3 rebounds and 42.5% from 3 – has emerged as a key to the Hawks lineup. pic.twitter.com/ClTFD0Ekig

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2023