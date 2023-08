L’Argentine ne disputera pas les Jeux olympiques de Paris 2024

Le soleil ne brille plus. Après s’être isolée de la planète orange en manquant la Coupe du Monde 2023, l’Argentine fait une nouvelle croix sur un évènement majeur de chez majeur : les Jeux olympiques de Paris 2024.

Là y’a grosse foirade.

Certes, les Bahamas ont abordé ce tournoi de pré qualification olympique avec une équipe inédite, organisée autour d’un trio Buddy Hield – Eric Gordon – Deandre Ayton pas dégueu, mais quand même. Que la 4e nation au classement FIBA attaque l’une des fenêtres internationales les plus importantes de son histoire récente, avec Gabriel Deck, Facundo Campazzo et Carlos Delfino en têtes meneuses, en dit long sur l’état – et le futur – de cette sélection. Un meneur de poche, le fond de banc du Thunder et une vieille branche de 40 ans pour emmener l’équipe à Paris 2024. Touché à l’adducteur, Luca Vildoza a beaucoup manqué. Bref, les ambitions étaient justes, il manquait simplement le casting pour y donner suite.

Et ce n’était qu’un pré tournoi de qualification olympique. En pays hôte de ce premier évènement, l’Argentine n’a même pas réussi à atteindre le TQO final. Celui qui décidera si oui ou non, les Bahamas accrocheront les premiers Jeux olympiques de leur histoire. La salle était pourtant du côté de l’Albiceleste. Un véritable chaudron, missionné par l’enjeu d’accompagner chacun des lay-ups argentins, aussi simples et ouverts soient-ils, d’une bronca populaire. Ça n’a pas suffi. La désillusion est totale.

Prochain rendez-vous pour l’Argentine… dans longtemps. La France en tout cas, ne croisera plus le fer sous grand enjeu avec l’Albiceleste, avant la Coupe du Monde 2027 qui se déroulera au Qatar.