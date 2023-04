Les Playoffs continuent de faire battre la chamade à notre petit cœur, et si la série entre les Warriors et les Kings est toujours aussi passionnante… un homme a profité du Game 5 cette nuit pour gravir une (petite) marche de plus dans l’incroyable escalier de sa carrière.

Stephen Curry, c’est de lui dont on parle, a donc jumpé cette nuit dans le Top 15 des meilleurs scoreurs de l’histoire des Playoffs. Début de match dans ce Game 5 face aux Kings, et à l’annonce de cette statistique on se demande surtout comment Steph ne faisait pas DEJA partie du Top 15. Bye-bye Magic Johnson, et devant tremblez, car le meneur des Dubs avance trente par trente environ.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving to 15th all-time in Playoff scoring! pic.twitter.com/UGNiwikpqq — NBA (@NBA) April 27, 2023



Cette nuit ? 31 points marqués et donc l’occasion de jeter un coup d’oeil à ce classement qui pue quand même pas mal l’Histoire avec un grand H. Pour les agrégés en calcul ? Vous noterez qu’en cas de qualification des Warriors pour les demi-finales de Conf, ce qui est plutôt bien parti, il faudra environ une dizaine de matchs à Steph pour intégrer le Top 10, un Top 10 dont fait aujourd’hui partie un certain Tony Parker.

Plus de 3 700 pions en Playoffs, un chiffre parmi TANT d’autres dans une carrière déjà tellement pleine d’accomplissements en tout genre. Et si les Kings offrent une incroyable et délicieuse adversité aux Dubs sur cette série, certains fondamentaux ne bougent pas. Parmi eux ? Stephen Curry est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, chaque soir un peu plus. Quoiqu’il arrive. Fact.