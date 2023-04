Obligés d’aller gagner pour relancer la série, les Cavs ont pu compter sur un excellent Darius Garland pour sonner la charge. Offensivement comme défensivement, le meneur a été exemplaire face aux Knicks.

Mal embarqués dans cette série, les Cavs ont réagi cette nuit en surpassant facilement les Knicks dans un match à sens unique. Si on peut envoyer des high fives à plusieurs garçons ce matin, celui qui les mérite le plus est sans doute Darius Garland.

Pas vraiment à son avantage au Game 1, le meneur a profité de cette nouvelle rencontre dans l’Ohio pour briller face à son public. Après un début de match délicat des siens, l’ancien de Vanderbilt a allumé la salle avec deux tirs du parking à la suite. Le signal d’un feu d’artifice pour le All-Star, indécent de facilité en première mi-temps et auteur de 26 de ses 32 points avant la pause.

Si l’apport au scoring et à la création de Garland est important dans la victoire, l’effort du bonhomme en défense doit aussi être souligné. Pas forcément réputé pour sa ténacité défensive, le guard a cette fois mis le bleu de chauffe pour donner l’exemple. Passage en force provoqué, collé au short de son adversaire direct, la main devant le visage… Tout ce qu’on aime quoi.

LOOK AT THE DEFENSE FROM DARIUS GARLAND pic.twitter.com/cP6I3xwpJJ

Une perf complète de la part de l’acolyte de Donovan Mitchell, qui fêtait seulement sa deuxième apparition en Playoffs. Dans les 25 dernières années à Cleveland, seuls LeBron James et Kyrie Irving avaient réussi à planter 25 points sur une mi-temps en Playoffs. Le club vient de gagner un nouveau membre et son histoire avec la franchise de l’Ohio ne fait que débuter.

Darius Garland joins LeBron James and Kyrie Irving as the only Cavaliers players with more than 25 points in a playoff half over the last 25 seasons. pic.twitter.com/SyLlqpuYDN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 19, 2023