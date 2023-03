Sans Ja Morant, qui a annoncé qu’il se retirait de la NBA provisoirement pour réfléchir à ses récents agissements, les Grizzlies se déplaçaient à Los Angeles pour y affronter des Clippers dans une spirale clairement négative. C’était sans compter sur un duo Paul George – Kawhi Leonard de gala avec 76 points combinés pour éteindre Memphis !

Cinq défaites de suite, les Warriors passés devant au classement, et le temps qui presse pour redresser la barre à un peu plus d’un mois des Playoffs. Voilà pour le contexte de ce match côté Clippers. Allez, on l’avoue, il n’est pas sensiblement mieux pour les Grizzlies : Ja Morant est absent, ayant fait le choix de se mettre en retrait du basket le temps de réfléchir à comment être un homme un peu meilleur qu’actuellement. Sans le chef de meute, les choses devaient être, sur le papier, bien plus compliquées.

Pourtant, ce sont bien des Oursons au diapason d’un jeu collectif soudé qui vont réussir à compter jusqu’à 15 puntos d’avance en début de quatrième quart-temps. Le boss absent, ce sont les habituels lieutenants et autres cols bleus qui gèreront l’apport de points : Jaren Jackson Jr finit a 24 points, Tyus Jones à 25 pions et Desmond Bane a 30 unités. Un solide tiercé… qui ne fera pas le poids face à la grandeur du duo star des Clippers.

En fin de match, poussés par un Paul George en forme, les Clippers passeront un 15-0 aux visiteurs du soir. Un contexte plus que favorable qui permet aussi à Kawhi Leonard, lui aussi bon mais plus discret, de définitivement sortir de sa boite. Paulo finit a 42 points, 11 rebonds et 3 passes, Kiwi a 34 points, 10 rebonds et 4 passes. Voilà ce que l’on attend de cette doublette lorsqu’elle est sur le terrain : du leadership, des points. Les deux aspects ont été gérés avec brio ce soir et permettent aux hommes de Tyronn Lue de l’emporter.

Au delà même de la belle soirée des deux larrons, il faut bien évidemment retenir cette victoire des Voiliers, qui met fin à une sale série de cinq revers consécutifs. Revenus de loin, ce succès peut être fondateur pour une fin de saison réussie, qui verrait les Clippers se replacer dans le top 6 de la conférence Ouest. Actuellement huitième, la clique de Los Angeles doit absolument créer un momentum pour revenir dans les places directement qualificatives aux Playoffs. C’est dans cet esprit que le match de cette nuit peut créer une bonne dynamique.

