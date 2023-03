Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Mavs – Suns : 126-130 (stats)

Bulls – Pacers : 122-125 (stats)

Lakers – Warriors : 113-105 (stats)

Magic – Blazers : 119-122 (stats)

Nets – Hornets : 102-86 (stats)

Rockets – Spurs : 142-110 (stats)

Thunder – Jazz : 129-119 (stats)

Wizards – Bucks : 111-117 (stats)

Celtics – Knicks : 129-131 (stats)

Clippers – Grizzlies : 135-129 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Clippers, Knicks, Thunder, Lakers : en s’imposant face aux Grizzlies, les Clippers mettent fin à leur terrible série de cinq défaites de suites et reprennent du terrain sur les Mavericks, qui ont perdu cette nuit face aux Suns. Les Knicks enchaînent un neuvième succès de rang et foncent sur les Cavaliers et le top 4 de l’Est. Enfin, le Thunder et les Lakers se rapprochent du Play-in grâce à leurs victoires respectives sur le Jazz et les Warriors.

Mauvaise opération du jour – Celtics, Jazz, Mavericks : les Celtics ont encore perdu cette nuit, au terme de deux prolongations face aux Knicks. Le sommet de l’Est s’éloigne puisque les Bucks ont eux gagné. Le Jazz et les Mavericks perdent du terrain sur leurs concurrents directs. Utah pour une place en Play-in, Dallas pour une place qualificative d’office en Playoffs. Attention.

Les affiches de la nuit prochaine