Hier soir avant le début des matchs, des milliards d’êtres humains se sont rués sur la chaine Twitch de TrashTalk. Si vous faites partie des quelques malheureux terriens à n’avoir pas suivi cette folie en direct ? Par ici le replay, parce qu’on ne laisse jamais un camarade blessé à terre.

On a appris hier matin que Zion Williamson devrait rester sur la touche un peu plus loin que prévu, et voici donc le sujet principal de votre émission d’hier. Autour de cette actu bien chaude ? La petite discussion habituelle autour des dernières breaking, en attendant les matchs, puis le retour du quiz préféré de ton quizzeur préféré, celui qui tient éveillé ceux qui galèrent à tenir, celui qui occupe ceux qui ne savent pas dormir la nuit.

Allez café c’est maintenant, enfin c’était hier mais on s’est compris. Alors, avec ou sans sucre ?