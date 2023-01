Il n’y a pas que le Heat qui change le nom de sa salle, ça bouge également du côté d’Utah. Le Jazz a en effet annoncé que la Vivint Arena serait nommée Delta Center à compter de Juillet 2023. Un retour aux sources pour la franchise de Salt Lake City.

Voilà une annonce qui devrait toucher la corde sensible de certains nostalgiques des 90’s : le Delta Center est de retour ! Dans les faits, aucun déménagement pour le Jazz, dont la salle va simplement retrouver sa première appellation. Ouverte en 1991 (voir la fiche complète ici), la célèbre arène avait pris le nom de Delta Center, du fait du partenariat entre l’équipe et le groupe Delta. Un nom qui avait rimé avec les plus belles heures de la franchise, portée par le duo Malone-Stockton.

Le naming a ensuite été accaparé par diverses compagnies à savoir Energy Solutions (entre 2006 et 2015) puis Vivint (2015-2023), avant donc ce retour en force du groupe Delta, qui a annoncé sur son site internet avoir conclu un accord à “long terme” pour les droits du naming de la salle. Le changement sera effectif à compter du 1er juillet 2023.

Le propriétaire du Jazz, Ryan Smith, s’est réjoui du “retour” du Delta Center au moment de l’officialisation de l’accord.