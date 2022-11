Soirs après soir, Luka Doncic continue de faire parler la poudre. Forcément, quand on terrorise les parquets et les feuilles de stats de cette façon, on inscrit rapidement son nom dans l’histoire de la NBA. Après sa victoire face aux Clippers, le Slovène a rejoint un cercle très (très) select.

Le point commun entre Luka Doncic, Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar ? La pratique du basket. Une pratique plutôt bien assimilée d’ailleurs puisque dans l’histoire, ils sont les trois seuls joueurs de moins de 25 ans à avoir posé au moins 25 matchs avec une feuille de stats affichant 35 unités, 10 rebonds et 5 assists au minimum. Avec sa boucherie contre les Clippers – 35 points, 11 rebonds, 5 offrandes et tout un tas d’arabesques pour choper la victoire – le golden boy rejoint ce club aussi fermé qu’inutile – ça reste de la stat pour de la stat.

Ceci étant, il est toujours bon de rappeler que Don Luka n’a que 23 printemps au compteur. Il lui sera alors facile de bousiller le record global de LeBron James dans les prochains mois. L’enfant d’Akron n’avait réussi que 23 matchs de la sorte avant ses 25 piges. Malgré tout, il domine aujourd’hui le classement sans limites d’âge avec 59 boucheries, juste devant Russell Westbrook qui pointe à 57 et James Harden plus en retrait avec 46 performances. Luka Doncic est 10e du classement all-time, une place qu’il ne devrait plus occuper très longtemps.

Tonight was Luka Doncic’s 25th career game with 35+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST. He’s only the 3rd player in NBA history to reach 25 such games before the age of 25, joining: Oscar Robertson

Un record de précocité peut en cacher un autre, alors tant qu’à faire, l’ancien madrilène a fait son entrée dans le top 10 des meilleurs marqueurs de moins de 24 ans. Un classement dominé par… LeBron James et ses 11 514 points en 421 rencontres. Le prodige des Mavs en est pour l’instant très loin avec 7409 unités. Mais il a tout le temps de gravir les échelons puisqu’il ne soufflera ses 24 bougies que le 28 février prochain. D’ici-là, les Mavs joueront 49 matchs, ce qui nous donne potentiellement une bonne dose de perfs pour grappiller au classement. La première place du King semble bien difficile à atteindre, mais le top 5 est accessible. Kobe Bryant occupe le 5e strapontin avec 8197 pions, il faudrait donc que le joufflu enfile en moyenne 25 perles par match pour le déloger : compte tenu de son début de saison, c’est presque une formalité. En 13 rencontres, Donciche n’est passé sous les 30 unités qu’à deux reprises, ce qui en fait évidemment le meilleur marqueur de NBA avec 34,4 points de moyenne. Tout ça en trottinant et avec le sourire… C’est peut-être ça le plus terrifiant d’ailleurs.

Luka Doncic banalise clairement l’exceptionnel depuis le début de la saison. En 13 matchs, le Slovène a déjà balancé trois rencontres à plus de 40 points et huit en dépassant la barre des 30 minimum. Forcément, ça aide pour rentrer dans l’histoire et poser son nom aux côtés de types fortiches.

Source texte : Stats Muse, NBA History.