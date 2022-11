Les New York Knicks ont profité de la réception des Pistons pour annoncer l’arrivée de Ronnie Fieg au sein de leur organigramme. Le fondateur de la marque Kith devient le premier directeur créatif de l’histoire de la franchise.

Natif du Queens et fan de la franchise depuis toujours, Ronnie Fieg renforce encore plus ses relations (déjà étroites) avec les Knicks. Le célèbre créateur de la marque Kith avait déjà collaboré à de nombreuses reprises avec l’équipe newyorkaise par le passé. C’est d’ailleurs sa marque qui a dessiné les deux derniers maillots City Edition de la franchise. Histoire de bien faire les choses, l’équipe chère à James Dolan a attendu la « Kith Night » pour annoncer l’embauche de Fieg. Les joueurs ont porté le nouveau maillot et la marque a par ailleurs annoncé la sortie d’une nouvelle collection, disponible à partir de ce samedi.

Knicks on IG :”Welcome the 1st-ever Creative Director of the NY Knicks, Ronnie Fieg. This new role will see Ronnie take on

responsibilities that will focus on building a community around international brand, as well as

developing an in-house line of products…Welcome home Ronnie” pic.twitter.com/fpNVluCZJ3

— New York Basketball (@NBA_NewYork) November 11, 2022