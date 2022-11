Si la NBA bat son plein en ce moment, la NCAA est également sur le pont au propre comme au figuré. À l’occasion du Veteran Day (11 novembre), le match entre Gonzaga et Michigan State a eu lieu… sur un porte-avions américain !

« Hey les gars, si on jouait sur un navire de guerre aujourd’hui ? ». Voilà le genre de phrases que les étudiants de Gonzaga et Michigan State auraient pu balancer hier à l’occasion du Armed Forces Classic. Mis en place depuis 2012, ce match de gala (qui compte évidemment pour la saison), a vocation à honorer les vétérans et il se joue donc essentiellement sur des bases militaires ! Corée, Allemagne, Porto Rico, les joueurs de NCAA ont vu du pays par le passé pour aller jouer devant les soldats et leurs familles. Cette année, par contre, la Ligue avait organisé le match à domicile mais avec une certaine originalité : la rencontre devait se jouer sur le pont de l’USS Abraham Lincoln, un porte-avions ! Un moment fort pour ces jeunes, qui ont pu jouer dans un cadre unique.

All set for the Armed Forces Classic on the USS Abraham Lincoln 👀 pic.twitter.com/TED5Bo7Rwr — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) November 11, 2022

Depuis sa création en 2012, le Armed Forces Classic ne s’était jamais déroulé sur l’eau, c’est donc une grande première pour cet événement. Comme le rappelle la NCAA sur son site internet, ce n’est toutefois pas le premier match sur un bateau dans l’histoire du basket universitaire. Le Carrier Classic, créé en 2011 et qui avait également pour but de rendre hommage aux militaires, s’est joué sur différents bateaux. Le président Obama avait assisté à cette première. Draymond Green, le joueur des Golden State Warriors était d’ailleurs sur le terrain à l’époque avec Michigan State (encore).

Et le match dans tout ça ? Un bon thriller avec Gonzaga qui se fait une belle frayeur face à Michigan State. Ayant compté jusqu’à 12 points de retard en début de seconde mi-temps, les Bulldogs ont dû s’arracher pour retourner le match. Comme souvent, c’est Drew Timme qui a tenu la baraque avec 22 points, dont 14 en seconde mi-temps, mais aussi 13 rebonds et 4 passes. De quoi verrouiller une deuxième victoire en deux matchs pour les protégés de Mark Few.

College basketball on an aircraft carrier gave us some VIEWS 🔥 The Armed Forces Classic lived up to the hype 👏 pic.twitter.com/2BhusI0GaG — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) November 12, 2022

Après deux ans d’interruption pour cause de COVID, le Armed Forces Classic a pu de nouveau se jouer. Joli clin d’œil pour les forces armées, moment sympa pour les joueurs, la NCAA a bien fait le boulot.

Source texte : NCAA