Même si dormir n’est pas dans nos habitudes, les gens lambda pourront eux rester au lit une heure de plus dans la nuit de samedi à dimanche puisqu’on va passer à l’heure d’hiver. Pour les fans de NBA, ça veut surtout dire que les matchs commenceront plus tôt !

Habituellement, aux alentours de minuit, on se fait un petit « Allez, Café » pour se chauffer avant le début des premiers matchs à 1h du matin. Ensuite on fait nuit blanche jusqu’à 7h du mat, quand les rencontres de la Conférence Ouest qui ont commencé à 4h30 se terminent par une défaite des Lakers . Mais pendant une semaine, il va falloir revoir ces petites habitudes car on avance tout d’une heure. En effet, alors qu’on passera de 3h à 2h en France dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, du côté des States le changement se fera seulement le 6 novembre prochain. De quoi profiter encore plus des matchs, qui débuteront ainsi dès minuit en semaine et parfois même un peu plus tôt. On prend !

Le calendrier complet de la semaine, avec l’heure d’hiver

Samedi 29 octobre

0h : Kings – Heat

1h : Hornets – Warriors

1h30 : Nets – Pacers

2h : Bulls – Sixers

2h : Bucks – Hawks

2h : Mavericks – Thunder

2h : Jazz – Grizzlies

Dimanche 30 octobre

20h : Clippers – Pelicans

23h : Celtics – Wizards

23h : Cavaliers – Knicks

23h : Pistons – Warriors

0h : Spurs – Grizzlies

0h30 : Mavericks – Magic

2h : Suns – Rockets

2h30 : Lakers – Nuggets

Lundi 31 octobre

0h : Hornets – Kings

0h : Wizards – Sixers

0h30 : Nets – Pacers

0h30 : Raptors – Hawks

1h : Bucks – Pistons

2h : Jazz – Grizzlies

3h30 : Clippers – Rockets

Mardi 1er novembre

0h30 : Nets – Bulls

0h30 : Heat – Warriors

1h : Thunder – Magic

3h : Suns – Wolves

Mercredi 2 novembre

23h: Sixers – Wizards

0h30 : Cavaliers – Celtics

0h30 : Heat – Kings

0h30 : Knicks – Hawks

1h : Bulls – Hornets

1h : Rockets – Clippers

1h : Bucks – Pistons

1h : Spurs – Raptors

1h30 : Mavericks – Jazz

3h : Blazers – Grizzlies

3h30 : Lakers – Pelicans

Jeudi 3 novembre

0h : Magic – Warriors

1h : Thunder – Nuggets

Vendredi 4 novembre

0h : Pistons – Cavaliers

0h : Pacers – Heat

0h : Sixers – Knicks

0h : Wizards – Nets

0h30 : Celtics – Bulls

1h : Grizzlies – Hornets

1h : Spurs – Clippers

1h30 : Mavericks – Raptors

1h30 : Pelicans – Warriors

3h : Wolves – Bucks

3h : Suns – Blazers

3h30 : Lakers – Jazz

Samedi 5 novembre

22h : Magic – Kings

0h : Hornets – Nets

0h30 : Hawks – Pelicans

0h30 : Knicks – Celtics

1h : Bucks – Thunder

1h : Wolves – Rockets

2h : Nuggets – Spurs

3h : Suns – Blazers

Voilà, tout est servi sur un plateau. Aucune excuse liée au changement d’heure ne sera ainsi tolérée, on vous attend une heure plus tôt pendant toute la semaine.