Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Boston Celtics !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Les Boston Celtics ont beau être l’une des meilleures de la Ligue, seulement dominée la saison dernière par les Warriors en finale, ils n’ont pas de giga-carck TTFL au sein de l’effectif, et ça se voit au niveau statistique. Mais si vous voulez miser un peu sur les Celtics on vous conseillera quand même, évidemment, Jayson Tatum en premier lieu. C’est simple, c’est celui qui monte le plus haut tout en ne descendant que rarement très bas. Un seul match sous les 10 points cette saison, c’est plus que correct comme chiffre et ça vous pose un homme en terme de fiabilité. Jaylen Brown, lui, est finalement assez similaire, avec seulement quelques points de moins en moyenne que son compère. En dernier, on citera le troisième larron dont la moyenne est correcte, Malcolm Brogdon, fraîchement débarqué sur la côte Atlantique. S’il ne monte jamais très haut, il ne descend jamais non plus très bas. Un pick sans risque quand il n’y a rien d’autre à choisir.

#Les carottes redoutées

Franchement, si vous décidez de sélectionner quelqu’un d’autre que ces trois-là dans cette équipe de Boston, on ne peut plus rien pour vous à part penser que vous faites un concours du plus mauvais score avec les copains. Personne dans ce roster n’est capable de donner confiance, mais donc personne ne peut être taxé de carotteur. Allez, on fera attention à Derrick White qui joue beaucoup et marque parfois 25 points et parfois 2, et à Al Horford qui malgré tous ses rebonds se fout un peu de nous sur la production offensive.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée Jayson Tatum : 37,8 points

Jaylen Brown : 31,4 points

Malcolm Brogdon : 29,2 points