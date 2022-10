MVP des Finales de la Conférence Est, Jayson Tatum a guidé les Celtics jusqu’à la dernière marche la saison dernière. Et même s’il a trébuché au moment d’aller au bout, la saison 2021-22 restera comme celle où JT a franchi un gros cap dans son jeu individuel. La preuve en highlights.

Forcément, Jayson Tatum a quitté la grande scène la tête basse après avoir été dominé par… Andrew Wiggins lors des Finales NBA 2022. Mais impossible en regardant en arrière de ne pas saluer la progression globale de la star des Celtics, progression aperçue notamment lors des premiers tours de Playoffs où Tatum a étalé tous ses talents de playmaker en plus de ses énormes qualités de scoreur. Clairement, en 2021-22, JT est devenu un joueur encore plus complet, encore plus redoutable, encore plus inarrêtable. Certes il n’est pas étranger aux trous d’air mais si on parle aujourd’hui de lui comme l’un des favoris pour le titre de MVP 2023, c’est notamment parce qu’il a prouvé l’an dernier qu’il était capable de mettre le très solide collectif des Celtics sur son dos. Le tout avec cette élégance et ce talent naturel qui font de Tatum l’un des basketteurs NBA les plus beaux à voir jouer. Le footwork, son jeu de mi-distance, ses fadeaways… pas de doute la star de Boston est passée par la Kobe Bryant Factory. Et d’ailleurs Jayson n’a pas hésité à rendre hommage à son mentor lors du match le plus important de la saison à Miami, celui qui a permis aux Celtics d’atteindre les Finales NBA pour la première fois depuis 2010.

En ce jour de preview 100% Celtics, rien de mieux que de se faire quelques highlights de Jayson Tatum pendant la saison 2021-22. Ça dure quatre minutes, quatre minutes où la pureté du basket s’exprime magnifiquement par l’intermédiaire du numéro 0 de Boston.