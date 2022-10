Non, vous ne rêvez pas, Mike Scott va débarquer en France et plus précisément à Nancy. L’intérieur de 34 piges a signé en tant que joker médical avec le promu de Betclic Élite. L’arrivée de l’ancien joueur des Sixers pourrait être une bonne affaire mais attention car avec l’homme aux émojis tout est possible.

La dernière fois qu’on a vu Mike Scott en NBA, l’intérieur se faisait piquer le crane par un escadron de Faucons au second tour des Playoffs 2021. Une série qui se terminera mal pour Mike Scott et Philadelphie avec une ultime défaite lors d’un Game 7 à domicile. Depuis, l’homme aux tatouages plus que multiples a quitté les Sixers et n’a jamais retrouvé un contrat en NBA. Un an et encore quelques tatouages plus tard, Mike Scott va donc passer de l’Est américain à l’Est de l’Hexagone. L’ancien sniper passé par les Hawks, les Wizards, les Clippers et les Sixers débarque en France pour se relancer et apporter toute son expérience au champion de Pro B en titre. Un pari pour le joueur qui va connaître sa première expérience à l’étranger, mais aussi pour le SLUC qui recrute un joueur capable du meilleur comme du pire. En neuf saisons NBA, celui qui avait invité les fans de Philly à huer Jimmy Butler, tourne à 6,7 pions, 3,1 rebonds, 28 célébrations de moyenne, sans oublier un petit 36,2 % du parking. L’ancien lieutenant de Jojo peut prendre feu à tout moment et les défenses du championnat de France pourraient en faire les frais.

Mike c’est ça ⬇️ pic.twitter.com/RwlkSN88Uh — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) October 16, 2022

Quand on évoque Mike Scott on pense à un poste 4 mobile (2m03, 107kg) capable de faire ficelle de loin et de combattre chaque soir en sortie de banc. Mais on se rappelle aussi que le bougre est doté d’une sacrée personnalité et d’un bon caractère de bagarreur. Tant sur les terrains qu’en pleine rue si l’envie lui prend, et on a déjà hâte de le voir s’ambiancer avec le Kop de l’ASNL pour les rencontres de Ligue 2. Avant tout, le 43ème choix de la cuvée 2012 pose ses valises à Nancy pour jouer au basket et palier la blessure de Donte Grantham. Une opportunité pour l’aficionado du ninja head-band de se relancer, d’impressionner en France et de pourquoi pas s’offrir une dernière danse dans la grande Ligue.

Avec l’arrivée de ce sacré personnage, Nancy réalise un joli coup. Si Mike Scott est en forme et bien concentré, l’ancien Sixers peut être un vrai plus pour le promu. Mais attention, le bougre peut se dissiper aussi vite qu’un élève de 4ème. Premier stop après l’aéroport, l’entraînement ou la dégustation des vins lorrains ?

Source texte : SLUC Nancy Basket.