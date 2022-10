Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

It’s game time ! Notre patience est récompensée, le grand cirque de la NBA reprend du service pas plus tard que ce mardi soir. Et comme Adam Silver n’aime pas faire les choses à moitié, on commencera avec un double header succulent histoire de se mettre dans le bain le plus rapidement possible. Pour se chauffer ? Un petit Celtics – Sixers déjà explosif. L’été n’a pas été de tout repos à Boston alors que Philly compte bien succéder aux Verts comme représentant de la Conférence Est en Finales NBA en 2023. Et puis, cap à l’Ouest pour la traditionnelle remise des bagues. Les Warriors s’apprêtent à dévoiler leur quatrième bannière de champion depuis 2015, le tout sous les yeux d’un LeBron James pas encore rassasié. Ça devrait lui donner des idées et surtout de la motivation supplémentaire pour ne pas se faire devancer par Stephen Curry, Klay Thompson ou Draymond Green au nombre de titres de champion en carrière d’ici la fin de la saison. Ensuite, on se déplacera un peu partout avec beIN Sports lors de cette première semaine, de Brooklyn à Toronto en passant par Miami et même Los Angeles pour le premier derby angelino de la saison dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon appétit !

Dans la nuit du mardi 18 octobre

Boston Celtics – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 2)

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 19 octobre

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans à 1h30 (beIN 1)

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers à 1h30 (beIN 4)

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers à 4h (beIN 5)

Dans la nuit du jeudi 20 octobre

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 21 octobre

Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans à 1h (beIN 5)

Golden State Warriors – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 22 octobre

Philadelphie Sixers – San Antonio Spurs à minuit (beIN 1)

Miami Heat – Toronto Raptors à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 23 octobre

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers à 21h30 (beIN 3)

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves à 2h (beIN 4)