Sekou Doumbouya va retrouver la G League du côté des Delaware Blue Coats, équipe affiliée aux Sixers. Une nouvelle chance pour le Français de prouver qu’il n’est pas encore perdu pour la NBA, après un début de carrière plus que compliqué.

On est habitué à parler des stars à 40 minutes par match, des back-up à 25, et des mecs qui galèrent pour gratter 10 minutes en NBA. On en oublie parfois que même ces derniers font partie des chanceux, et que derrière beaucoup galèrent, oscillant entre la grande Ligue, la G League et la pas de ligue du tout. C’est le cas de Sekou Doumbouya, dont la quinzième place à la draft 2019 n’a pas encore été justifiée, loin de là. Mais une bonne nouvelle est peut-être arrivée pour le Frenchie. Les Sixers ont ainsi décidé de le signer pour le couper dans la foulée, afin de l’envoyer dans leur équipe affiliée en G League. Une opération qui a pour but de s’octroyer les droits sur le joueur afin de pouvoir l’appeler en NBA si besoin. Pratique courante dans la Ligue à quelques jours du coup d’envoi de la saison 2022-23.

Et ce sera d’ailleurs peut-être bien la dernière chance pour Sekou Doumbouya en NBA. Pour sa saison rookie avec les Detroit Pistons, il avait pourtant réalisé quelques belles choses : 6,4 points et 3,1 rebonds en 19,8 minutes, pas exceptionnel mais tous les nouveaux venus dans la Ligue n’en sont pas capables, et on se souvient d’ailleurs d’un mois de janvier lors duquel il avait tellement tout pété qu’on lui prédisait un avenir brillant. Par la suite le soufflé était retombé et il avait surtout réussi à s’imposer en G League quand il y était envoyé : 17,4 points à 58% au tir et 35% de loin, 5,5 rebonds en 27 minutes par match avec le Drive de Grand Rapids, beaucoup mieux comme ligne de stat. Problème, il n’avait pas réussi à progresser et sa deuxième saison avait été en deçà de la première. Les Pistons l’avaient alors envoyé chez les Houston Rockets, qui l’avaient coupé directement. En 2021-22, il a ensuite traîné sa peine entre les Lakers, pour lesquels il a joué deux matchs et marqué 14 points, et leur équipe G League de South Bay, où il ne s’est pas imposé pas non plus. Sekou va donc avoir une nouvelle chance en Pennsylvanie, et à bientôt 22 ans, il va devoir faire plus et mieux s’il veut retrouver les parquets NBA.

Sekou Doumbouya va avoir l’opportunité de montrer qu’il peut encore jouer au plus haut niveau mais il a du chemin à parcourir s’il veut que les Sixers lui donnent une chance. Beaucoup de chemin.