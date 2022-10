Après avoir fait exploser la planète basket en l’espace de 48h la semaine passée, Victor Wembanyama est de retour dans nos contrées et il va être bien reçu il poursuivra dès ce soir sa destinée de futur n°1 de Draft. Ce sera dans la Sarthe, ce sera dans une salle d’Antarès pleine comme un œuf, ce sera face à une équipe dont le sponsor principal est Loué, mais ce sera surtout face au leader de Betclic Elite.

La foule sarthoise a donc prévu de se déplacer en masse ce soir à 20h, autant pour voir de ses propres yeux celui dont tout le monde parle… que pour lui faire la peau, basketballistiquement parlant bien sûr. Retour sur terre en tout cas, après deux matchs d’exhibition face à la G League Ignite Team disputés entre Las Vegas et la planète Mars, la planète Vic plutôt, et ce soir c’est une vraie opposition qui attendra le géant français et ses coéquipiers, avec probablement quelques pètes de plus dans les côtes quand il s’approchera de la raquette. Le Mans ? Tout simplement le leader du championnat, fort de quatre victoires en autant de matchs, et une équipe drivée notamment par le deuxième meilleur joueur de l’histoire derrière Wembanyama : Terry Tarpey. Mis à part l’homme aux plus belles initiales de la Terre ? Josh Carlton, gros client NCAA la saison passée et qui devrait être le principal ennemi de Wemby ce soir, avec le ferme objectif de lui rentrer dans le lard. A 20h en tout cas la France du basket aura les yeux rivés sur le phénomène, pour l’adouber de nouveau ou pointer ses lacunes, pour bitcher à la française ou rêver comme un gosse de 20 ans à un avenir bleu, blanc et rouge en NBA.

Williams Narace, Valentin Chery, Abdoulaye N’Doye ou Matt Morgan, voilà le genre de mecs qui seront sur le devant de la scène ce soir et qui rêvent de faire la nique à Vic. En face ? Le crack mais pas seulement, puisqu’on gardera encore un œil sur Hugo Besson, Bilal Coulibaly et tout un tas de mecs, on ne va pas vous mentir, qu’on ne connait pas trop. Parce que nous, tout ce qu’on veut c’est bouffer du Vico matin, midi et soir, alors rendez-vous 20h dans le 72, pour lire un chapitre de plus du futur plus gros livre de ta bibliothèque.