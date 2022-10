La reprise de la TrashTalk Fantasy League se rapproche, il est donc opportun de faire un petit tour sur les nouveautés pour la huitième saison du jeu. Au menu quelques améliorations, un retour, une nouvelle règle et les ligues.

Nouvelle(s) règle(s)

On commence avec les points déjà abordés dans des articles précédents, à savoir le changement dans le règlement les nouvelles fonctionnalités liées aux ligues. Pour le premier point, la règle 1 membre d’une équipe = 1 personne physique différente des autres membres de l’équipe s’applique à compter d’aujourd’hui. En cas de non-respect, l’équipe sera dissoute. On vous laisse lire en détail l’article expliquant ce changement ici.

Autre petit ajustement : jusqu’à présent, le bonus Seconde Chance était disponible aussi bien pour les joueurs absents pour cause de fuite dans le toit que pour les joueurs qui foulaient le terrain mais étaient trop nuls pour faire un autre score que 0. Une anomalie qui nous a été remontée et qui est désormais corrigée puisque seuls les Did Not Play (peu importe la raison) pourront être de nouveau sélectionnés à l’aide de ce bonus.

Les ligues

Pour les ligues, elles offrent désormais plus de possibilités. Tout d’abord, les ligues par équipe viennent compléter l’offre existante. De plus, il est aussi possible de créer des ligues limitées dans le temps pour les joueurs les moins assidus – aussi bien pour les ligues individuelles que pour les ligues par équipe. Restez également à l’affût des informations, il se pourrait bien que TrashTalk propose quelques surprises au cours de la saison. Là encore, vous pouvez check les détails ici.

Les trophées

Autre sujet déjà abordé, les trophées. Certes, il en existait toujours quelques-uns comme vous pouvez le voir dans votre Hall of Fame, mais leur nombre était loin de la grande époque où chaque semaine, un défi vous permettait de débloquer des TT$ et un accomplissement. Ces défis seront de retour – avec une fréquence variable – accompagnés d’autres milestones à franchir. on vous laisser checker l’article complet sur le sujet qui vous présente l’intégralité des trophées de la saison.

Le poste de surveillance

Passons maintenant aux sujets non abordés en prenant la direction du poste de surveillance dans le menu latéral de la TrashTalk Fantasy League.

Certains esprits voyeurs apprécient déjà depuis plusieurs saisons d’aller mater les scores d’autres joueurs sélectionnés. Et bien sachez que maintenant, il est possible de savoir qui regarde par le trou de la serrure pour suivre vos résultats. Vous pourrez ainsi connaître qui vous jalouse, qui vous envie ou qui se moque de vous à chacune de vos carottes.

Personnalisation joueur

En attendant une refonte plus en profondeur de votre fiche profil, vous pouvez toujours lier votre compte Twitter, modifier votre mail ou votre mot de passe ou encore définir votre région dans “Préférences”.

Petite nouveauté tout de même, votre avatar peut maintenant être uploadé. Pour cela, rien de très compliqué. Une fois que vous êtes sur la page de vos préférences, allez jeter un oeil à l’encart Mon avatar. Comme votre intuition doit vous le laisser penser, il faut bel et bien cliquer sur le bouton Choisir un avatar.

Pas besoin de vous faire un dessin pour la suite des manœuvres : choisissez votre image sur votre ordinateur et lorsque vous revenez à l’écran TTFL, cliquez sur Upload. Patience, la modification sera effective à la prochaine mise à jour du jeu, c’est-à-dire le lendemain matin. Cet avatar est celui que l’on peut voir dans les différents classements.

Personnalisation équipe

De la même façon – et là aussi en attendant de pousser encore plus loin cette partie – la fiche équipe dispose également de cette nouvelle fonctionnalité. Pour cela, l’administrateur de l’équipe (pour changer l’admin de l’équipe, faites la demande à ttfl@trashtalk.co) et uniquement lui peut aller sur la partie Administrer.

Là, il a accès aux options de son équipe. Il y retrouve la possibilité de bannir des membres un peu trop portés sur la carotte, comme lors des saisons précédentes (à la différence près que cette action était directement disponible en étant sur la page équipe alors qu’aujourd’hui il faut aller sur l’administration de l’équipe). Mais il trouve aussi la possibilité de choisir l’avatar de son équipe, comme dans la partie profil d’un joueur.

Enfin il peut aussi lier un compte Twitter, définir si l’équipe est en recherche de joueur (Ouvert au recrutement) ou spécifier s’il s’agit d’une équipe All In. Cette case à cocher est importante car elle va permettre ensuite de filtrer l’affichage du classement par équipe en TrashTalk Fantasy League : soit le classement global (celui qui détermine le vainqueur du jeu et les Playoffs), soit uniquement les équipes All In, soit uniquement les équipes non All In. Cela ne change absolument pas les règles, les récompenses ou la prise en compte de l’équipe, mais cela offre plus de visibilités pour savoir où chacun se situe. Si certaines équipes All In affiche depuis plusieurs saisons clairement leur statut avec le terme AllIn dans leur blaze, cette nouvelle option rendra les choses encore plus claires, sans impact sur la façon de jouer de chacun. On demande donc aux équipes All-In de jouer le jeu.

Communication

Depuis le début de la TTFL, l’équipe TrashTalk, en plus d’être mauvaise au jeu, ne brillait guère par sa présence sur Twitter où la communauté s’écharpe. Malgré le risque de subir les railleries pour son niveau médiocre, cette anomalie va être corrigée. Vous pourrez donc retrouver tous les jours les picks foireux de Bastien et compagnie en suivant le compte @TrashTalk_TTFL.

Mais comme il n’y a pas que la faiblesse des créateurs du jeu qui vous intéresse, vous pourrez aussi retrouver chaque semaine un article qui récapitule les sept jours écoulés, les carottes, les bons coups, les trophées passés et à venir. Bref, une semaine en un clin d’œil.

Pour les meilleurs d’entre vous qui vont triompher sur un mois, un article mensuel vous mettra également en valeur. Vérifiez bien votre adresse mail pour qu’on puisse vous contacter si besoin.

Enfin, n’hésitez pas à aller retrouver le contenu lié à la TrashTalk Fantasy League sur le compte TikTok de TrashTalk.

Voilà, vous savez maintenant ce qui vous attend pour la saison TrashTalk Fantasy League qui arrive. et si vous avez d’autres questions, le Lab et David sont là pour vous répondre (si bien sûr vous avez lu cet article et la FAQ du jeu attentivement).