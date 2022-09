Si tous les joueurs des Sacramento Kings vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Kangz sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de De’Aaron Fox.

Prolongé par les Kings à travers un contrat max en novembre 2020, le Renard n’a pour l’instant pas vraiment justifié le gros investissement de la franchise de Sacramento. Il a connu une première partie de saison 2021-22 décevante et l’équipe de la capitale californienne n’a toujours pas avancé d’un poil dans son objectif d’atteindre les Playoffs. Mais à 24 ans et après une fin de campagne en boulet de canon, De’Aaron Fox est prêt à lâcher les chevaux. 29 points et 7 passes de moyenne à 50% au tir dont 38% du parking, voilà les stats de Foxie sur sa dernière quinzaine de matchs l’an passé, avant de finir la saison à l’infirmerie pour un bobo à la main. Des chiffres annonciateurs de grandes choses pour le guard des Kings, toujours à la recherche d’une première participation au All-Star Game. Et si c’était pour 2023 à Salt Lake City ? Pas impossible, d’autant plus qu’avec son côté showtime il correspond parfaitement à l’ambiance du match des étoiles. Mais pour ça il faudra surtout qu’il emmène Sacramento plus haut qu’à la 12e place. Pas besoin d’y aller par quatre chemins, ce qui compte vraiment à Sactown aujourd’hui ce sont les résultats collectifs, la franchise californienne sortant d’une campagne à 30 victoires et surtout 16 années consécutives sans Playoffs. Moqués par beaucoup de monde pour avoir lâché la pépite Tyrese Haliburton, les Kangz ont décidé de miser sur le court terme avec l’acquisition de Domantas Sabonis, et ce sera notamment à Fox de prouver que cette version-là de Sacramento peut être autre chose qu’un punching ball.

Grosse saison à venir pour De’Aaron Fox ? On a envie d’y croire, juste pour que les fans des Kings soient moins tristes après avoir perdu Hali il y a quelques mois. Et puis aussi parce que le Renard doit quand même justifier les 160 millions de dollars qui ont été mis sur lui il y a deux ans. C’est le moment !