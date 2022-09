Si tous les joueurs des Portland Trail Blazers vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les hommes de l’Oregon sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Damian Lillard.

Comment pourrait-il en être autrement ? Franchise player des Blazers et revanchard après une saison 2021-22 gâchée par les bobos, Dame D.O.L.L.A. risque de faire du sale cette année. Alors évidemment il est le premier joueur qu’on regardera à chaque match de l’équipe de Portland lors de la saison à venir. Lillard a des bouches à fermer, une franchise à relancer, et un titre à aller gagner. Bon, concernant ce dernier point, ça risque d’être compliqué dans l’Oregon mais on s’attend clairement à un Damien beaucoup plus tranchant que l’an passé, lui qui a profité de la saison en mode tanking de Portland pour casser la banque se faire opérer des abdos et ainsi redevenir le joueur calibre MVP qu’il est habituellement. Si on retrouve le Dame capable de porter son équipe sur les épaules à base de gros cartons offensifs à 30 points de moyenne, les « nouveaux Blazers » composés désormais de Jerami Grant, Gary Payton II ou encore le rookie Shaedon Sharpe peuvent espérer rebondir pour éventuellement retrouver les Playoffs au sein de la Conférence Ouest. En tout cas une chose est sûre, revoir Damian Lillard sur les parquets – logiquement en bonne santé – va nous apporter le smile car ça faisait un peu mal au cœur de le voir galérer autant lors de la petite trentaine de matchs disputés la saison dernière.

Damian Lillard is back ! Et quand on connaît l’esprit de compétition du bonhomme, on se dit que son retour pourrait faire pas mal de dégâts, lui qui a enfin pris le temps nécessaire pour se soigner. Alors, est-ce l’heure du comeback en mode MVP pour le sniper de l’Oregon ? C’est ce que craignent tous les futurs adversaires de Portland.