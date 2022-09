30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de New York pour décortiquer les Knicks !

Encore une preview remplie de bonne humeur, parce que quand on parle des Knicks on a toujours le sourire. Un peu parce qu’on se dit que cette année c’est peut-être la bonne, et beaucoup car on sait que finalement rien ne va changer à New York et que le ventre mou les attend à bras ouverts. En cette aube de la saison 2022-23 ? Jalen Brunson est arrivé pour jouer les leaders, Julius Randle a des choses à se faire pardonner, Evan Fournier représente toujours la caution frenchie à NYC et R.J. Barrett doit s’emparer du costume de franchise player. Rajoutez à cela quelques jeunes middle-cracks (Robinson, Toppin, Quickley, Grimes, Sims) et un public qui hurlera sans doute ses envies de bague à la première victoire automnale, et on obtient comme toujours une équipe qui nous fera cliquer tous les soirs ou presque malgré l’enchaînement de défaites. Alors on s’installe et on cause New York City !

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Knicks de New York. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !