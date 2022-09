Qualifiée pour les demi-finales de l’Euro après sa victoire contre l’Italie cet après-midi, l’Équipe de France connaît désormais son adversaire ! Alors qu’on attendait une revanche contre la Slovénie de Luka Doncic, c’est finalement la Pologne qui affrontera les Bleus ce vendredi à 17h15 !

Les planètes semblaient pourtant alignées pour des retrouvailles bien chaudes. La France, la Slovénie, un an après un duel de folie aux Jeux Olympique… en demi-finale. L’image aurait été superbe. Il y a aussi ce match de poule qui nous avait donné l’eau à la bouche avant un possible remake dans le dernier carré. Et bien non, il n’y aura rien de tout ça car la Slovénie n’a pas suivi le plan. Éliminée, elle laisse une courageuse équipe de Pologne poursuivre sa belle histoire dans ce tournoi. Menés par un Mateusz Ponitka en feu (26 points, 16 rebonds, 10 passes, 3 interceptions), les « Aigles » ont réussi à s’offrir le scalp de Luka Doncic et de la Slovénie, accessoirement le champion d’Europe en titre. Petit point historique pour se rendre compte de l’ampleur de la fête à venir à Varsovie : les Polonais n’avaient plus atteint le dernier carré d’un EuroBasket depuis… 1971 ! Pour égaler leur meilleure performance, une médaille d’argent en 1963, il faudra donc mettre à terre l’Équipe de France.

Au bord du gouffre en huitième puis en quart, les Bleus vont essayer de franchir ce nouvel obstacle, si possible sans provoquer de crises cardiaques chez leurs fans. Après la Turquie puis l’Italie, la Pologne apparaît comme un adversaire largement dans les cordes des tricolores. C’est justement dans ce genre de scénario que la France doit être la plus méfiante et la plus sérieuse possible. Battre un gros morceau et puis se relâcher face à une équipe qu’on attend moins, on commence à connaître dans l’hexagone et pas que pour le ballon orange. Il faudra donc éteindre Ponitka, Slaughter et compagnie dès la première minute si on veut aller affronter l’Allemagne de Dennis Schroder ou l’Espagne de Rudy Fernandez en finale. On a cru passer à la trappe à deux reprises mais il n’y a que 40 minutes qui séparent les Bleus d’une finale à l’Euro. C’est pas le moment de flancher !

France-Pologne, c’est l’affiche qu’on n’attendait pas vraiment mais l’objectif de l’Équipe de France ne change pas d’un pouce pour autant. Il va falloir se retrousser les manches et mériter cette finale. Rendez-vous vendredi pour un nouveau match de folie dans cet EuroBasket 2022.