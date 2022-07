Alors que la guerre en Ukraine est toujours tristement d’actualité, certains sportifs ukrainiens prennent des initiatives pour venir en aide à leur pays. Devenu réserviste dans l’armée ukrainienne, Stanislav Medvedenko, ancien joueur des Lakers, a par exemple décidé de vendre ses bagues de champion pour récolter des fonds et aider à reconstruire sa terre natale.

Hier, cela faisait officiellement cinq mois que les troupes russes avaient pénétré le territoire de l’Ukraine. Depuis, la guerre ravage le pays, tuant et détruisant tout sur son passage. Face à ce conflit, de nombreux ukrainiens ont fait le choix de prendre les armes ou d’offrir leur aide pour repousser l’assaillant. Comme ses compatriotes, Stanislav Medvedenko avait lui aussi rejoint les rangs de la réserve ukrainienne comme nous le relations il y a deux mois. Depuis, « Slava » a trouvé de nouvelles méthodes pour aider ses compatriotes. Présent en Pologne pour l’organisation d’un match de basket de bienfaisance dont les fonds serviront à aider les réfugiés ukrainiens, l’ancien Laker a confirmé (il avait déjà envisagé cette idée) qu’il allait également mettre aux enchères ses bagues de champion remportées en 2001 et 2002 avec les Purple and Gold. Une décision qu’il a expliquée hier à Beth Harris de Associated Press.

« Pourquoi ai-je besoin de ces bagues si elles restent dans mon coffre ? Je reconnais simplement que je peux mourir. Après cela, je me dis simplement que je dois les vendre pour montrer aux gens du leadership, pour aider mon peuple à vivre mieux, pour aider les enfants. »

La vente des deux bagues sera confiée à SCP Auctions, une entreprise basée en Californie, qui estime pouvoir récupérer environ 100 000$. Cette somme sera ensuite reversée en intégralité à High Fly, l’association de Medvedenko, dont l’objectif est de soutenir les enfants ukrainiens en restaurant l’infrastructure sportive des écoles touchées par la guerre et en créant un réseau de clubs sportifs.

« Nous voulons restaurer les gymnases parce que l’armée russe a bombardé plus d’une centaine d’écoles. Notre pays a besoin de beaucoup d’argent pour réparer les écoles. Les gymnases vont être les derniers à être réparés. En Ukraine, nous avons un hiver rude et les enfants ont besoin de jouer à l’intérieur. »

Un très beau geste donc et Slava peut aussi compter sur ses relations outre-Atlantique pour l’aider dans son projet. Les Lakers n’ont pas oublié leur ancien joueur et ils auraient déjà envoyé de l’équipement sportif en Ukraine. Une assistance bienvenue dans ces temps difficiles.

Stanislav Medvedenko a des priorités et parmi elles aider l’Ukraine. Après avoir rejoint les rangs de l’armée ukrainienne, l’ancien Laker a décidé de vendre ses bagues de champion pour récolter des fonds et aider à reconstruire son pays. C’est ce qui s’appelle tout donner.

Source texte : Beth Harris / Associated Press