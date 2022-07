Theo Pinson est une légende. Très apprécié des fans depuis ses débuts à North Carolina, l’arrière performe aujourd’hui à l’échelon supérieur, sous l’étiquette des Mavericks. Par « performe », on entend « fout un tel bordel sur le banc qu’il se rend plus utile que certains gars sur le parquet ». Et devinez quoi ? En conséquence, la NBA a décidé de riposter avec la « Pinson Rule ». On vous explique tout.

Theo Pinson n’a pas disputé une seule minute des Playoffs 2022, et pourtant, il a fait perdre un ballon à Stephen Curry. Un t-shirt blanc – de la même couleur que le maillot des Warriors – et une main en l’air comme s’il demandait le ballon, dans un match à haut rythme, le quiproquo est vite arrivé. Nous, ça nous a fait beaucoup rire. On est un peu sur le FC Chômage de la NBA, avec des joueurs de fond de tiroir qui tentent par tous les moyens d’interférer sur le jeu. Mais dans les hautes instances, non loin du bureau d’Adam Silver, on a cru comprendre que ça ne se bidonnait pas. En réponse à ce comportement de trublion – et d’après les informations de Chris Haynes de Yahoo Sports – la NBA a décidé qu’à partir de la saison prochaine, les sanctions seront plus sévères pour les équipes qui ne parviennent pas à « maîtriser leurs bancs ». Petite précision, la Ligue se concentrera notamment sur les joueurs qui « bloquent la vue » des supporters assis derrière le banc. Pour le coup, c’est vrai que cela doit être un peu relou de payer sa place 4000 dollars pour mater un dos. En soi, ce n’est pas une nouvelle règle, mais plutôt un bon resserrage de vis signé Adam Silver. Par contre, que cela arrive seulement quatre jours après la prolongation de Theo Pinson à Dallas, c’est qu’on lui doit en grande partie ce durcissement de la réglementation, cette « Pinson Rule ». Légende.

Le sentait-on venir ? Avec l’accumulation des amendes infligées aux Mavericks sur ces Playoffs 2022, très clairement. Il sera désormais impossible pour Pinson de lever la main pour demander un ballon qui n’est pas le sien. Étrangement, à l’occasion d’un Dallas – Golden State, on le verra désormais porter de nouveaux t-shirts. Vint alors la question que beaucoup se posent : maintenant que la NBA a tapé du poing sur la table, à quoi sert Theo Pinson pour les Mavericks ? Rassurez-vous, il n’a pas prolongé uniquement pour sucer des Chupa Chups et danser la macarena au bord du terrain. Le joueur a un aura spécial et est très apprécié du vestiaire texan. Il n’est pas non plus incapable de foutre un pied sur le parquet, lui qui a disputé 19 matchs cette saison avec Dallas, pour des moyennes de 2.5 points à 36% au tir, 1.1 rebond et 0.9 assist. En fond de banc, pour motiver les potes, apporter de l’énergie et faire marrer la galerie, Pinson est l’un des tout meilleurs. À lui de continuer de donner satisfaction.

Quelle est la différence entre un pinçon, un pinson et un Pinson ? L’un est une marque qui apparaît sur une peau qui a été pincée, le second un oiseau de la famille des Fringillidés, et le dernier un joueur de basket qui a désormais sa propre règle. On n’avait pas vraiment de blague, donc on s’en tient au factuel.