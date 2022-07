Joueur précieux de la rotation des Bucks, Pat Connaughton a prolongé son contrat avec la franchise du Wisconsin. Le swingman est désormais lié à Milwaukee jusqu’en 2026.

Ses débuts avec les Bucks avaient été plus discrets mais Pat Connaughton a désormais bien fait son trou du côté du Fiserv Forum. Joueur important de la second unit et parfois appelé à rejoindre les titulaires, Pat’ fait partie des cadres du groupe de Mike Budenholzer. Champion en 2021 avec ces mêmes Bucks, le natif de Arlington a fait ce qu’il fait de mieux : défendre, mettre ses shoots de loin, sans oublier une bonne dose de hustle à chacune de ses apparitions sur le terrain. Avec 9,9 points, 4,2 rebonds, 46% au shoot et un peu moins de 40% depuis le parking, il vient de sortir tout simplement sa meilleure saison statistique en carrière et il faisait partie des meilleurs remplaçants cette saison en NBA. Forcément, ces belles performances auraient pu lui valoir quelques convoitises à la Free Agency mais le joueur avait décidé de ne pas tester le marché, préférant activer sa player option à 5,7 millions de dollars. Une première bonne nouvelle pour les dirigeants de Milwaukee mais ceux-ci ont préféré verrouiller leur joueur sur la durée en lui offrant une prolongation dès cet été. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN et Shams Charania de The Athletic, les deux parties se sont mises d’accord sur un deal de trois ans et un montant oscillant entre 28,5 et 30 millions de dollars (les insiders sont en désaccord). À noter que la saison 2025-26 est une player option.

Milwaukee Bucks G Pat Connaughton has agreed on a three-year, $28.5M extension with a player option, his agents Jeff Schwartz and Jordan Gertler of @ExcelBasketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 13, 2022

Avec une année déjà présente sur son précédent contrat et trois années de plus, Connaughton est donc lié à Milwaukee jusqu’à 2026 pour un montant de 34 millions de dollars (si on prend le montant du Woj’). Sans faire de bruit, les Bucks font leur chemin dans cette Free Agency et le maître-mot est la stabilité. Le groupe a fait ses preuves et les blessures ont été la cause majeure des maux de l’équipe la saison passée, avec notamment la blessure de Khris Middleton au début des Playoffs. Avec la prolongation de Connaughton, sans oublier celle de Bobby Portis en début de Free Agency, Milwaukee vient de blinder deux joueurs importants du groupe. En espérant qu’il soit épargné par les blessures et qu’il retrouve son meilleur niveau, la resignature de Serge Ibaka est aussi un joli pari à moindre coût. Sans surprise, on devrait encore retrouver Milwaukee parmi les favoris l’an prochain.

Pat Connaughton a fait le taf cette année encore chez les Bucks et ça méritait bien une petite rallonge sur le contrat. 3 années supplémentaires pour le soldat du banc de Mike Budenholzer, Milwaukee sécurise encore un de ses hommes forts.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski