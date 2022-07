Khris Middleton ne devrait pas jouer beaucoup au ballon orange cet été. L’ailier des Bucks vient de se faire opérer du poignet gauche et son retour est espéré pour le début de la saison régulière.

Milwaukee n’est décidément pas aidé par les blessures depuis quelques mois… Entre les pépins physiques de Brook Lopez en saison régulière et l’absence de Khris Middleton durant les Playoffs, le champion NBA 2021 a été en galère pour avoir toutes ses armes à disposition et défendre son titre. Dans ces conditions, le back-to-back semblait bien improbable. Une année de malchance, ça arrive, et Milwaukee sera toujours parmi les favoris pour le Larry O’Brien en 2023. Enfin… pour ça, il faudrait dégager le chat noir du Fiserv Forum et espérer voir tout le monde au top de sa forme et en tenue. Cela commence plutôt mal avec Khris Middleton qui s’est offert un petit passage sur la table du toubib. Selon Tim Bontemps d’ESPN, l’ailier a subi une opération début juillet pour réparer un ligament déchiré dans son poignet gauche.

Milwaukee Bucks All-Star forward Khris Middleton underwent surgery to repair a torn ligament in his left wrist in early July and is expected to be fully recovered to return sometime near the start of the regular season, sources told @wojespn and me. — Tim Bontemps (@TimBontemps) July 13, 2022

La nouvelle n’est évidemment pas top pour Milwaukee, surtout qu’elle va retarder la préparation du joueur pour la saison prochaine. L’insider d’ESPN explique que Middleton devrait être pleinement remis « vers le début de saison régulière ». On peut difficilement faire plus flou comme date. On peut donc logiquement penser que c’est rapé pour le camp d’entraînement, voire les matchs de présaison. Vaut mieux espérer quand même qu’il puisse être en tenue pour le début des hostilités. Attaquer la saison sans le bras droit du Greek Freak, ce n’est quand même pas le top pour créer une belle dynamique de groupe, d’autant qu’on ne remplace pas 20 points, 5,4 rebonds et 5,4 passes (ses moyennes en 2021-22) d’un coup de baguette magique. On a bien vu en Playoffs que l’absence du cousin de la royauté britannique (non) pesait lourd sur le jeu et la solidité de l’équipe de Mike Budenholzer, et ce des deux côtés du terrain. Pas exactement le joueur que les fans veulent voir en civil à la reprise…

Khris Middleton est passé sur le billard pour soigner son poignet gauche et il pourrait manquer le début de la saison 2022-23. On connaît un Grec qui va encore devoir être au four et au moulin.

Source texte : Tim Bontemps / ESPN