Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Los Angeles Lakers et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Lakers de LeBron James.

La situation des Lakers

# Pourquoi les Lakers iraient chercher KD ?

On connaît tous un ou deux fans des Lakers dans notre entourage proche qui a souffert le martyr tout au long de la saison, et qui n’avait qu’une seule hâte : qu’elle se termine. La saison prochaine, ces mêmes aficionados veulent que Los Angeles reparte sur les chapeaux de roues, ils veulent revivre les émotions de 2020 quand leurs Lakers ont été sacrés champions à Disney. Alors pour cela, pourquoi pas remanier l’effectif, récupérer l’un des meilleurs joueurs actuels en NBA et aller chercher une nouvelle bague de champion ? Niveau équilibre et bien-être de la franchise, on est plus à un tremblement de terre près. LeBron James est sur la dernière partie de sa carrière et ne dirait pas non à une aide de taille supplémentaire pour aller choper une cinquième bagouze.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

LeBron James

S’il y a bien un univers où LeBron James sera poussé vers la porte de sortie par Rob Pelinka, ce n’est pas celui-ci. Si KD emmène ses talents à Venice Beach, c’est pour jouer avec le King, pas avec Stanley Johnson et Talen Horton-Tucker. Donc merci Sean Marks, mais désolé, Monsieur James n’est pas à vendre et il va passer profiter du peu de temps qu’il lui reste avec Bronny à LA avant qu’il ne parte pour la fac.

# Quels joueurs des Lakers pourraient attirer l’attention des Nets ?

Anthony Davis, Russell Westbrook, Talen Horton-Tucker, Lonnie Walker IV

Même si LeBron n’est pas disponible sur le marché, les Lakers peuvent encore proposer du beau monde aux Nets. Brooklyn recherche un joueur au niveau All-Star, et à ce niveau-là du côté de Los Angeles, on a de quoi. Russell Westbrook sort d’une si belle saison que tout le monde l’appelle désormais Westbrick, et on n’a pas beaucoup vu Anthony Davis traîner sur les parquets, avec seulement 40 matchs joués sur 82… alors devant l’opportunité Sean Marks s’en lèche sûrement les doigts. Imaginez. Si contre les deux gros contrats des Lakers qui cherchent à se relancer il arrive à envoyer ses deux joueurs majeurs qui ne veulent plus jouer pour les Nets à l’autre bout du pays ? Non on rigole. Mais imagine quand même. Westbrick et le monosourcil à Brooklyn : ça pète non ? Sinon, il y a du minot à proposer en bonus, comme THT ou Lonnie Walker IV.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Chez les Lakers, malgré les multiples échanges réalisés depuis quelques saisons, il reste encore un peu de picks de Draft en stock. Pas mal sont partis à la Nouvelle Orléans dû au trade pour Anthony Davis, il reste donc beaucoup de picks au second tour et certains du premier tour peuvent encore être swapés. Avec au moins deux picks minimum sur chaque prochaine Draft, Los Angeles a encore de la petite monnaie qui pourra (ou non) faire pencher la balance devant les Nets pour récupérer KD.

La grille salariale des Nets

Le package idéal :

Les Lakers reçoivent :

Kevin Durant

Kyrie Irving

Les Nets reçoivent :

Anthony Davis

Russell Westbrook

Austin Reaves

Premier tour de Draft 2027 et 2029

Un CD compilation des hits de la Compagnie Créole

Vous avez senti la Terre trembler sous vos pieds et l’eau présente dans votre verre s’envoler. Normal, ce trade ferait bien plus que l’effet d’un séisme à 9 sur l’échelle de ce bon vieux Richter. Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, le site de TrashTalk… Tous les réseaux et moyens de communications seront HS. N’essayez pas d’envoyer un message à votre mamie pour prendre des nouvelles, il ne partira pas. Cet échange aux effets aussi gros que le bug de l’an 2000 pourrait bien retourner la NBA comme elle ne l’a jamais été. Le plus gros trade de tous les temps si cela venait à arriver ? Peut-être mais nous n’en sommes pas encore là, bien loin même. Mais si cela arrive, on veut juste que l’affiche des Finales 2023 soit Lakers-Nets. Juste ça.

Note de faisabilité : 100/10

Kevin Durant du côté de Los Angeles ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, les Lakers savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?