Pendant que New York dépeluche son tapis rouge en attendant Jalen Brunson, Nico Harrison – General Manager des Mavericks – pense déjà à la suite sans son petit castor. Le dossier ? Goran Dragic, collègue slovène de Luka Doncic, serait à deux doigts de s’engager à Dallas. On valide fort ce potentiel remplacement, pensé pour le collectif et l’expérience.

Il y a certaines déclas que l’on prend avec des pincettes. L’échange entre Luka Doncic et Goran Dragic – rapporté par Matej Sportinfo, un journaliste slovène – n’en fait pas partie. Tranquillement posés en conférence de presse sous l’étiquette de la sélection nationale, les deux compères se sont amusés avec la question d’un journaliste : « Quelles sont les possibilités que vous jouiez ensemble la saison prochaine, à Dallas ? ». Pfiou, v’la le terrain glissant en cette période où la drague publique n’est pas permise. La réponse de Luka se situe entre l’honnêteté et la crainte : « J’aimerais répondre à cette question, mais je pense que c’est une amende de 100 000 dollars si je le fais. Vous devriez donc demander au GM ». Autant, on essaie de ne pas s’enflammer sur la moindre déclaration ambiguë, autant quand Goran Dragic ajoute – avec un smile jusqu’aux oreilles – qu’il ne « peut pas en parler avant le 1er juillet », la scène vole carrément le boulot des insiders. Mais elle ne suffit pas à crédibiliser cette rumeur. C’est pourquoi en soutien – et en s’appuyant sur le proche départ de Jalen Brunson – Marc Stein glisse sa main dans le dossier. Toute de suite, l’info gagne en crédibilité.

Luka and Goran were asked about the possibility of them playing together in Dallas next season.

Luka: “I would like to answer that, but I think it’s a 100.000 penalty if I did. You should ask the GM about that.”

Goran: « We can’t talk about it till july 1st. » pic.twitter.com/8phIKfHvsy

— Matej Sportinfo (@MatejSportinfo) June 28, 2022